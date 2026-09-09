La Paeria de Balaguer admet el fracàs de les mesures contra els coloms i contracta un canó de xarxes

La Paeria de Balaguer ha reconegut aquest dimecres que les mesures aplicades fins ara no han estat suficients per reduir la sobrepoblació de coloms a la ciutat i assegura que, per aquest motiu, ha reforçat l’estratègia de control. L’Ajuntament afirma que comparteix la preocupació expressada per la Comissió ciutadana pel Control de la Plaga de Coloms i ha anunciat noves actuacions per intentar reduir de manera efectiva la població.
Les intervencions específiques es van intensificar a partir de 2024, amb un contracte de control mitjançant esterilització adjudicat per 10.116,15 euros, així com un contracte anual de control d’aus durant el període 2024-2025. Posteriorment, el 2025, l’Ajuntament va encarregar un recompte tècnic específic per determinar l’abast de la població de coloms a Balaguer.
L’estudi es va dur a terme entre el 27 i el 30 d’octubre de 2025 en 50 punts de la ciutat i va estimar una població de 1.326 coloms, amb una densitat de 552 exemplars per quilòmetre quadrat. Segons la Paeria, aquestes dades situen la ciutat per sobre del llindar considerat de sobrepoblació i van posar de manifest la necessitat d’incrementar les mesures de control.
Un nou contracte de més de 23.000 euros
Amb aquest objectiu, per a aquest 2026 l’Ajuntament ha impulsat una nova licitació per valor de 23.353 euros. El servei preveu combinar diferents sistemes de captura, concretament gàbies i un canó llença-xarxes, amb la voluntat d'actuar sobre la població existent.
El procediment de contractació es troba actualment en una fase avançada. La Mesa de Contractació ja ha valorat les ofertes i el lot corresponent al sistema de xarxes disposa de proposta d’adjudicació. Pel que fa al lot de gàbies, ja s’ha completat el tràmit de justificació de l’oferta que ha obtingut la millor puntuació.
Malgrat l’avanç del procés, la Paeria assenyala que encara no pot concretar la data d’inici de les captures. L’execució del servei està condicionada a la finalització del procediment d’adjudicació i també a l’obtenció de l’autorització preceptiva de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament subratlla, per tant, que el calendari d’inici de les actuacions no depèn exclusivament de la Paeria i que cal completar tots els tràmits administratius abans de posar en marxa les captures.
Un cop finalitzat el procediment, l’Ajuntament preveu comunicar el calendari d’actuacions i fer-ne un seguiment dels resultats. L’objectiu, segons la Paeria, és aconseguir una reducció efectiva de la població de coloms a Balaguer mitjançant actuacions mesurables, continuades i dins del marc legal.