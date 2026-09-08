Coloms a Balaguer: una plaga que no s’atura

La Comissió ciutadana pel Control de la Plaga de Coloms de Balaguer ha denunciat que la ciutat continua sense una actuació efectiva per reduir la sobrepoblació d’aquestes aus. El col·lectiu ha presentat una instància formal a la Paeria i també ha traslladat la seva queixa al Síndic de Greuges de Catalunya.
La Comissió recorda que el Ple municipal va aprovar per unanimitat, el 29 de febrer de 2024, actuar contra la plaga, després d’una iniciativa ciutadana que havia aconseguit més de 700 signatures.
Tot i això, segons assegura l’entitat, a 4 de setembre de 2026 no s’hauria executat cap actuació material durant aquest any per reduir la població de coloms. A més, la licitació prevista per al 2026 encara no estaria adjudicada.
El col·lectiu considera que la situació és especialment preocupant després de més de dos anys de seguiment, reunions i tràmits administratius. En aquest sentit, critica que, malgrat que l’expedient municipal continua avançant, la ciutadania encara no percep mesures concretes sobre el terreny. “Ens diuen que l’expedient avança, però la resolució del problema, no arriba", apunten.
La Comissió també posa de manifest que la problemàtica dels coloms no és nova a Balaguer. La ciutat ja havia impulsat campanyes específiques de captura fa gairebé dues dècades, fet que, segons el col·lectiu, evidencia que es tracta d’un problema conegut i recurrent.
Davant d’aquesta situació, la Comissió reclama a la Paeria que fixi un calendari concret d’actuacions, determini les responsabilitats, faci pública la data d’inici de les captures i estableixi un sistema estable de seguiment que permeti comprovar l’eficàcia de les mesures adoptades.
El col·lectiu considera que, després de l’acord aprovat pel consistori i del suport ciutadà recollit, cal passar dels tràmits administratius a actuacions efectives per controlar la població de coloms a la ciutat.