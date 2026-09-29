La 37a Fira del Torró d'Agramunt s'amplia a tres dies i dedica el darrer als cuiners de Ponent

Agramunt convertirà enguany la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra en un aparador de la gastronomia de Ponent. La 37a edició del certamen se celebrarà del 10 al 12 d’octubre i s’allargarà per primera vegada a tres dies aprofitant que el dilluns 12 és festiu. La jornada de dilluns estarà dedicada especialment als productes, productors i cuiners de les comarques de Ponent.
La fira mantindrà el seu vessant comercial amb 20 expositors de torró amb IGP Torró d’Agramunt, 31 parades de productes artesans i unes 130 parades als carrers del municipi. El programa també inclou degustacions, tallers, ponències i activitats gastronòmiques pensades per a diferents públics.
Entre les propostes d’aquesta edició hi haurà un maridatge de gelats i vins, un tast a cegues de xocolata i vi i una demostració amb tres plats elaborats amb torró a càrrec dels tres membres del jurat del programa MasterChef. Diumenge també es commemoraran els 25 anys del Torronaire d’Honor, amb la participació dels torronaires que han rebut aquest reconeixement.
La directora de la fira, Tamara Lombardo, ha assenyalat que l’ampliació a tres jornades no implica necessàriament un gran increment de visitants, però sí que representa un repte organitzatiu perquè obliga a ampliar i multiplicar les activitats. L’objectiu, ha explicat, és renovar cada any la proposta per mantenir l’atractiu del certamen i afavorir que els visitants acabin comprant els productes dels elaboradors de la IGP.
La principal novetat del dilluns serà el protagonisme de la cuina i la pastisseria de Ponent a les aules del Gust, del Tast i de la Xocolata i el Vi. Hi participaran els xefs Francesc Palà, Gonzalo Ferreruela i Sergi Aritzeta, així com el pastisser Ivan Pascual.
La programació es completarà amb activitats familiars, una zona gastronòmica, l’espai de jocs i espectacles i una àrea de food trucks amb actuacions de grups emergents.
L’Acadèmia del Torró, el 9 d’octubre
La programació començarà un dia abans de la inauguració, amb la 3a Acadèmia del Torró, una jornada formativa que enguany creix i arriba també a estudiants de fora de Lleida. Hi participaran uns 130 alumnes, una cinquantena dels quals procedents de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona.
La jornada abordarà qüestions com la tradició del torró, el valor de la IGP, la innovació i recerca en el sector i les possibilitats del torró com a ingredient. Hi intervindran professionals com Zoe Valero, Sònia Solé, Enric Monzonis, Marc Muñoz i Lluís Estrada.