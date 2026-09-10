Impulsen un nou festival que maridarà música i gastronomia lleidatana

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC), de la Diputació de Lleida, i la consultora de comunicació enogastronòmica Como Pomona han organitzat un nou festival que portarà la música de cambra a cellers i restaurants de la demarcació de Lleida.
El festival se celebrarà durant el mes de novembre i combinarà concerts de música de cambra amb propostes gastronòmiques lleidatanes, amb el doble objectiu de donar a conèixer l’OJC a nous públics i, alhora, promocionar els productes i la gastronomia del territori.
La iniciativa compta amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida, així com amb el patrocini i la col·laboració de diverses empreses, cellers i productors de la demarcació.
La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, ha valorat molt positivament la proposta i ha destacat que permetrà “apropar la música clàssica i l’orquestra de la Diputació a diferents emplaçaments del territori”.
Per la seva banda, el director artístic i titular de l’OJC, Xavier Pagès-Corella, ha remarcat que aquest cicle de música de cambra és una oportunitat per descobrir el talent dels músics de l’OJC davant de nous públics, en espais singulars com cellers i restaurants.
En aquest sentit, el director de Como Pomona, Rafa Gimena, ha explicat que aquestes experiències musicals també contribuiran a promocionar els vins i altres productes del rebost lleidatà, establint un vincle entre la cultura musical i la riquesa enogastronòmica de les Terres de Lleida.
Així, el nou festival es presenta com una proposta que fusiona música, gastronomia i territori, amb l’objectiu de generar noves experiències culturals i posar en valor tant el talent de l’OJC com els productes agroalimentaris i vitivinícoles de Lleida.