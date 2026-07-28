El sector del cava enceta una verema amb 20 activitats exclusives als cellers

El sector del cava ha encetat la onzena edició de la verema impulsada per l'Associació d'Elaboradors de Cava (AECAVA), un esdeveniment consolidat com una de les iniciatives d'enoturisme "més rellevants" de Catalunya. Enguany, la proposta reunirà setze cellers i una vintena d'activitats exclusives per acostar la verema al públic general i posar en relleu la importància d'aquesta activitat, la qual suposa l'inici del procés d'elaboració de l'escumós.
Del 28 d'agost al 19 de setembre, Canals & Domingo, Canals & Munné, Carles Andreu, Cava Guilera, Covides, Giró del Gorner, Giró Ribot, Joan Segura Pujadas, Jovani Vins, Miquel Pons, Oliver Viticultors, Pagès Entrena, Rovellats, Sumarroca, U MES U i Vilarnau obriran les portes dels seus cellers per compartir amb el públic el moment més intens de l'any vitivinícola. Tots els cellers participants són elaboradors de cava i estan ubicats al Penedès, a excepció de Carles Andreu, situat a la Conca de Barberà.
En conjunt oferiran una vintena d’activitats que inclouen tastos de mostos i caves, esmorzars de verema, brunchs i sopars entre vinyes, trepitjades de raïm, experiències immersives, concerts i música en directe, maridatges gastronòmics, tastos verticals, activitats de benestar entre vinyes, tallers participatius i visites guiades, sempre coincidint amb el moment més esperat de l'any: la verema.
Més d'una dècada acostant la verema
Al llarg de les seves deu primeres edicions, més de 11.000 persones han participat en La Verema del Cava, una xifra que evidencia la consolidació d'un projecte que ha contribuït a apropar el món del cava a milers de visitants i a reforçar el vincle entre el producte, el territori i les persones que el fan possible. Edició rere edició, segons asseguren des de l'associació a través d'un comunicat la iniciativa ha situat la verema com un dels grans moments de l'any per descobrir el cava des del seu origen, posant de manifest l'interès creixent per un enoturisme de qualitat, arrelat al paisatge, a la cultura vitivinícola i al coneixement del cava.
De fet, així ho descriu el president de l'entitat, Joaquim Tosas: "La Verema del Cava és la millor manera d'explicar què hi ha darrere d'una ampolla de cava. Obrim les portes dels nostres cellers perquè el públic descobreixi, en primera persona, el paisatge, la feina dels elaboradors i el valor d'un producte profundament vinculat al seu territori", argumenta. Les reserves de totes les activitats ja es poden fer a través del seu web, on també es pot consultar el calendari complet de l'edició 2026.