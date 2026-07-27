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Mango factura 1.852 milions fins al juny, un 7,2% més que l'any passat

Economia

  • L'exterior de la seu de Mango a Palau-solità i Plegamans -

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Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 15:09
Actualitzat el 27 de juliol de 2026 a les 15:10

Mango va tancar el primer semestre de l'any amb una facturació de 1.852 milions d'euros, un 7,2% interanual més i un 10,7% més a tipus de canvi constant, informa en un comunicat aquest dilluns. L'empresa ha assegurat que aquests resultats "evidencien la fortalesa de la seva proposta de valor i reafirmen la trajectòria de creixement sostingut" dels darrers anys.

Entre gener i juny l'empresa va fer unes inversions de 90 milions per ampliar i millorar les seves botigues; enfortir les operacions i capacitats tecnològiques, i expandir el Campus Mango. La companyia ha explicat que el negoci internacional "va continuar mostrant una sòlida evolució" durant el període i va assolir el 77% del total de la facturació, i que els principals mercats van ser Espanya, França, Turquia, Alemanya i els Estats Units.

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