El Grup Catalana Occident guanya 439,4 milions d’euros la primera meitat del 2026, un 5,9% més

El Grup Catalana Occident (GCO) ha guanyat 439,4 milions d’euros entre els mesos de gener i juny del 2026, un 5,9% més que durant el mateix període de l’any passat, segons informa la companyia aquest dilluns. L’empresa ha augmentat el seu volum de negoci un 7,9% interanual fins als 3.695,3 milions d’euros, recolzada en la “bona evolució” d’Occident i mantenint la “tendència positiva” registrada per la totalitat del grup als últims anys.
En concret, Occident ha registrat un volum de negoci de 2.078,9 milions d’euros, un 9,1% més que el primer trimestre del 2025, i un resultat ordinari de 184,1 milions, un 6% més. Els àmbits de multiriscos i autos són els que aporten un negoci més gran a l’asseguradora. En concret, multiriscos arriba a una facturació de 569,6 milions d’euros (+9,4%) i un resultat tècnic de 57,4 milions, mentre que la branca dels autos anota 468,7 milions facturats (+6,9%) amb un resultat tècnic de 29,9 milions després de despeses.