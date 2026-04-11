Corpinnat i Clàssic Penedès, les dues llebres que fan trontollar la DO Cava

El terme “qualitat” és un concepte recurrent dins el sector vitivinícola català. Esgrimit per uns i altres, els viticultors del país s’aferren a la recerca i la defensa acèrrima de la qualitat per justificar la seva estratègia de negoci. Originàriament, tots els productors d'escumosos de Catalunya ho feien sota el paraigua de la DO Cava, fundada a finals del segle XIX al Penedès i que és la denominació per anomenar "l'escumós de qualitat elaborat a través del mètode tradicional" a l'estat espanyol. Emparar-se en les normes que marca la denominació d'origen els donava cert prestigi de cara al món, cosa que era un gran reclam per als nous elaboradors. Amb el sector en constant expansió, però, també es van produir ruptures.
El reglament de la DO Cava, de principis dels noranta, estableix algunes bases que van fer esquerdar l'equilibri del sector, com ara la necessitat de treballar amb grans volums d'ampolles o la impossibilitat de diferenciar un escumós en funció del territori en què s'ha elaborat. És a dir, unes bombolles elaborades a La Rioja i unes elaborades al Penedès queden emmarcades dins la mateixa denominació d'origen. El 2020 s'hi va intentar posar remei amb les "subzones" de la DO que consten a moltes etiquetes. En el cas dels catalans és l'apel·latiu "Comtats de Barcelona".
A mitjan dècada passada, però, el sector dels escumosos del país ja es va fragmentar amb l'aparició de Clàssic Penedès, un segell de "qualitat" de bombolles dins la DO Penedès, l'any 2014; i amb el naixement oficial de la marca col·lectiva europea Corpinnat l'any 2019, impulsada per sis cellers i estrictament catalana, fora la DO Cava es va obrir un nou horitzó dins el sector -tot i que d'entrada es van conformar dins la denominació d'origen.
Quaranta cellers escindits
El president de Corpinnat, Pere Llopart, recorda en conversa amb Nació que va ser "un pas atrevit" escindir-se de la DO per posicionar-se com una aposta d’escumosos de “qualitat” que els desmarqués de les bombolles de la denominació d'origen. Clàssic Penedès, tal com apunta el seu president, Josep Maria Albet, també va néixer de la "inquietud" d'un conjunt d'elaboradors descontents amb la normativa de la denominació d'origen, ja que consideraven que els restava, d'alguna manera o altre, "valor" al seu producte. Una de les seves prioritats era "dignificar" el "territori viu" on s'elabora. "Cava està posicionat com un producte molt massiu, i no tots els cellers en volen formar part, cadascú pels seus motius", argumenta Albet. En aquests moments, Clàssic Penedès compta amb 18 cellers i Corpinnat ja en suma 22.
Juvé & Camps, un "punt d'inflexió"
La marxa de la DO Cava fa només uns dies de l'emblemàtic celler familiar del Penedès Juvé & Camps per incorporar-se a Corpinnat suposa un "punt d'inflexió" per al sector dels escumosos catalans. Així ho defineix Llopart, que assegura que "aporta més visibilitat i pot contribuir a continuar-nos expandint". El celler justifica el seu moviment com una forma de “consolidar els escumosos d’alta qualitat” davant la devaluació del cava. Juvé & Camps va produir l’any passat 2.525.000 d’ampolles, xifra que equival pràcticament a la producció total de tots els cellers de Corpinnat durant el mateix període. És a dir, amb aquesta incorporació, la marca col·lectiva aspira a duplicar les seves ampolles i consolidar-se, encara més, com un dels referents del sector de les bombolles, fent ombra als gegants del sector.
El president del consell regulador la DO Cava, Javier Pagés, per la seva banda, tot i que lamenta la sortida de Juvé & Camps, defensa que aquest moviment també és una "oportunitat" per potenciar altres cellers: "El cava és més que un celler. Hi ha molta vinya, i continua estant ben col·locat", defensa Pagés, que manté que el seu producte té una "alta qualitat" i un bon futur malgrat les dificultats del sector vitivinícola. En aquesta línia, el president de la DO Cava, que manté grans cellers com Freixenet i Codorniu, considera que la fragmentació de marques de bombolles "crea desunió" i no beneficia al consum, però tampoc als distribuïdors: "Amb la unió es pot anar més lluny", manté.
Noves incorporacions en camí
Sigui com sigui, els moviments interns al Penedès provinents de la DO cap a Corpinnat o Clàssic Penedès continuen incrementant-se. I, no sembla aturar-se. Corpinnat, per la seva banda, ja està duent a terme processos d'auditoria -els quals es poden allargar fins a tres anys- a gairebé una desena de cellers per incorporar-los: "Alguns cauran pel camí, però també n'arribaran d'altres", assegura Llopart. Clàssic Penedès, per la seva banda, preveu incorporar un celler al seu col·lectiu la setmana vinent. "Estem en contacte amb altres cellers també per avaluar si poden entrar", afegeix Albet.
Unir-se en una sola denominació d'origen fora la marca cava
Els moviments al Penedès han posat sobre la taula la possibilitat de crear una denominació d'origen dels escumosos catalans que pogués arribar a rivalitzar directament amb la DO Cava. Tot i que el marc normatiu actual dificulta la creació d'una nova DO d'escumosos catalans creada juntament amb els elaboradors de Clàssic Penedès, el president de Corpinnat assegura que "sempre estan oberts a dialogar": "Hi ha converses, és una opció que no es descarta", afirma Llopart, que apunta que ja s'ha treballat durant temps en aquesta opció, però que mai s'ha acabat de concretar perquè "hi ha moltes maneres d'enfocar la forma de treballar".
El president de Clàssic Penedès, però, rebaixa l'eufòria i assegura que l'única opció és emparar-se dins la DO Penedès, no crear-ne una de nova: "L'administració ja ho ha dit per activa i per passiva", assevera Albet, que sí que es mostra "obert" a veure com es poden "endreçar" els diferents projectes elaboradors. "Cada celler té un tarannà diferent, i ara no és el millor moment per a les marques col·lectives, ja que molts cellers que comencen volen fer-ho per la seva banda, sense regulacions", argumenta. De fet, hi ha cellers que només posen alguns dels seus vins a les DO per poder-ne elaborar i vendre també de "lliures".
Un exemple d'això, per exemple, és Pepe Raventós, que elabora els seus escumosos com a independent. El president de Clàssic Penedès, però, admet que formar part d'una denominació d'origen sí que té beneficis per al sector. Sigui com sigui, els moviments dins el sector de les bombolles han fet trontollar l'hegemonia, fins fa poc indiscutible, de la DO Cava.