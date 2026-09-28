La Sardanada de Balaguer reivindica la sardana amb tres cobles, estrenes i cinc hores de ball

Balaguer tornarà a convertir-se els dies 2 i 3 d’octubre en un punt de trobada per als amants de la sardana amb una nova edició de la Sardanada. La programació d’enguany aposta per combinar la tradició amb noves formes d’expressió artística i incorpora concerts, exposicions, rutes, estrenes i una gran ballada amb tres de les cobles més prestigioses del país.
La Sardanada començarà divendres 2 d’octubre amb el pregó, que enguany estarà dedicat a Pau Casals coincidint amb l’Any Pau Casals. L’acte, a càrrec del divulgador David Puertas, servirà per recordar la relació del músic català amb la sardana i la cobla i reivindicar la seva figura com a símbol de pau, democràcia, drets humans i catalanitat. El pregó tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Casa de la Paeria.
La primera jornada també inclourà la inauguració d’una exposició que recupera 75 anys de cartells dels concursos de colles sardanistes de Balaguer. La mostra fa un recorregut per alguns dels cartells més destacats del Trofeu Ciutat de Balaguer de sardana esportiva i presenta també el cartell d’enguany, obra de Flavià Boleda. L’exposició es podrà visitar durant tot el cap de setmana.
La nit de divendres acabarà amb la revetlla de la Sardanada, a la plaça del Mercadal, a partir de les deu de la nit. La Jovenívola de Sabadell, que aquest any celebra el seu 50è aniversari, serà l’encarregada d’acompanyar la ballada amb un repertori que inclou composicions de Josep Cassú, Montserrat Pujolar, Carles Santiago, Enric Ortí, Jordi Paulí, Joan-Jordi Beumala i altres autors.
La jornada de dissabte començarà amb la Ruta de les fades, una proposta guiada per l’Oficina de Turisme que recupera la figura de l’escriptor i cineasta Josep Carner-Ribalta a partir de la seva obra Les fades de Mormur. La ruta també connecta amb la sardana Les fades de Hollywood, de Marc Timon, i amb el centenari dels Fets de Prats de Molló. La sortida serà a les onze del matí i tindrà una durada aproximada de 80 minuts.
Al migdia, el pati dels Escolapis Vells acollirà el vermut de la Sardanada, amb la proposta Sirènia d’Arnau Tordera, que revisita l’havanera i la cançó de taverna des d’una perspectiva contemporània. Es tracta d’una preestrena en petit format d’aquesta nova producció de l’Obrador d’Arrel de la Fira Mediterrània.
Un dels plats forts arribarà a la tarda amb la triple ballada de la Sardanada, que començarà a dos quarts de cinc a la plaça del Mercadal. Durant cinc hores de sardanes, el públic podrà ballar amb la Cobla Mediterrània, la Cobla Sant Jordi i la Principal del Llobregat. La proposta inclourà també sortejos i un concurs de colles improvisades.
El programa incorpora, a més, diverses estrenes de sardanes, entre les quals Ponent, de Pitu Chamorro, i Fils d’argent, d’Anna Abad. La primera és presentada com un homenatge a l’oest català, mentre que la segona és un encàrrec de la família Barrot que evoca la vida de Carme a través d’una composició de caràcter ballador.
La programació musical es completarà dissabte a la nit al Teatre Municipal amb Saxo, cobla i cabaret, una proposta de la Cobla Mediterrània amb Jordi Paulí al saxo i Mercè Martínez a la veu i presentació. L’espectacle recorre les connexions entre el cuplet, el cabaret, el jazz i la música popular del segle XX.
La Sardanada també incorporarà Socarel, una mirada a la sardana des de la dansa contemporània creada per la coreògrafa i ballarina Núria Argilés i Macià, vinculada des de jove a les colles sardanistes de Vilanova de Bellpuig. La proposta parteix del respecte per la sardana i del reconeixement a les persones que han transmès aquest patrimoni a les noves generacions.