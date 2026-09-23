El Musiquem Lleida programa 12 actuacions i reforça l'aposta pels músics en la seva 21a edició

El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida celebrarà els dies 2, 3 i 4 d'octubre la seva 21 edició amb una programació formada per 12 grups i solistes, un més que l'any passat, que actuaran en diferents espais de la ciutat.
El cartell combina formacions noves amb artistes que ja havien passat pel festival i també destaca per la diversitat d'orígens, llenguatges i formats, que van des de la cançó d'autor i la música coral fins al repertori clàssic, el jazz contemporani, les músiques d'arrel, el soul o les sonoritats llatinoamericanes. Com a novetats, el festival incrementa un 20% la remuneració dels intèrprets i el concert de cloenda es dedicarà a Maria Carme Valls, fundadora del certamen i de la Coral Shalom que va morir a l'abril.
La programació de la 21a edició del festival s'ha presentat aquest dimecres a l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI). Com és habitual, la nova edició manté l'essència del Musiquem Lleida d'apropar propostes musicals de qualitat a tota la ciutadania, afavorir la descoberta de nous intèrprets i generar espais de trobada entre músics, públic i ciutat.
La selecció combina formacions noves amb artistes que ja havien passat pel festival i que hi tornen amb propostes diferents, nous repertoris o formats renovats. La voluntat de l'organització és que aquesta continuïtat sigui també un reconeixement a la qualitat artística d'algunes de les formacions que s'han presentat novament a la convocatòria. L'entitat també ha reforçat aquest reconeixement als artistes amb un increment del 20% de la remuneració als músics.
12 actuacions en 3 dies
El festival començarà divendres 2 d'octubre al Pati de l'IEI amb el Duo Héctor Ruiz - Joan Espuny, format per tenor i piano i especialitzat en la reivindicació de compositors mediterranis dels segles XIX i XX. A continuació, la lleidatana Ares Gratal portarà a la plaça Paeria el seu folk d'autora, amb un repertori que combina cançons publicades i material nou. La primera jornada es tancarà a la Canonja de la Seu Vella amb Sen Cello Duo, format per Núria Mena i Sergi Garcia, que combina el repertori clàssic per a dos violoncels amb arranjaments de música moderna i actual.
Dissabte 3 d'octubre concentrarà sis concerts. El Duo Nakakoh-Sandin, integrat per la soprano iberojaponesa Kimhïyo Nakakoh i el guitarrista mexicà Raúl Sandin Bañuelos, obrirà la jornada al Museu de Lleida. El seguirà, al Pati de l'IEI, la pianista argentina Oriana Kemelmajer Alías, una intèrpret de trajectòria internacional que recentment ha debutat al Palau de la Música Catalana com a solista amb orquestra.
El migdia continuarà al Rectorat de la Universitat de Lleida amb el Dúo Francés-Bernal, que torna al Musiquem amb el programa La Jota en concierto. A la tarda serà el torn del sabadellenc Pax Cor de Cambra, també conegut pel públic del festival, abans que la plaça Paeria aculli Jessica Abu i el projecte Ohemaa, una proposta acústica que parteix de les arrels ghaneses de la cantant afroitaliana i transita pel soul, el blues, l'R&B i el gòspel.