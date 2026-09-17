La Fira MOS-Sant Miquel de Lleida celebrarà la segona edició del 25 al 27 de setembre

La Fira MOS-Sant Miquel de Lleida tornarà a obrir portes del 25 al 27 de setembre amb una segona edició que ampliarà la presència de productors del territori i les activitats gastronòmiques. El certamen se celebrarà a Fira de Lleida coincidint amb les Festes de Tardor i vol reforçar el paper de la ciutat com a aparador dels productes agroalimentaris de Catalunya.
La Generalitat participarà o col·laborarà en una quinzena d’activitats, mentre que la Diputació de Lleida hi serà present amb l’espai Gust de Lleida, que reunirà productors procedents de deu dels tretze consells comarcals de la demarcació.
La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, ha assenyalat que la fira ha de servir per donar continuïtat a la projecció de la gastronomia catalana i lleidatana aconseguida amb la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia el 2025. Segons Gil, el repte ara és aprofitar aquest reconeixement per continuar donant visibilitat als productes i la cuina del territori i generar activitat econòmica i social.
L'estand del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació acollirà set tallers de cuina i tasts, a més de diverses presentacions relacionades amb la promoció alimentària. Entre les propostes hi haurà activitats sobre productes amb DOP i IGP, aliments ecològics, producció integrada, mel i carn de xai i conill.
En el marc de la fira també es donarà a conèixer IMPLICAT, una nova marca creada dins de l'Estratègia alimentària de Catalunya 2025-2028, que es presentarà divendres al matí.
La programació agroalimentària compartirà espai amb el segon Saló de l'Automòbil de Lleida, que ocuparà els pavellons 4 i 5 i la zona exterior de Fira de Lleida. El certamen automobilístic comptarà amb una vintena de concessionaris de vehicles i un de motos i exposarà més de 600 vehicles nous, amb diferents opcions de motorització.
Per la seva banda, la Diputació de Lleida tornarà a desplegar l'espai Gust de Lleida, que permetrà als productors de deu comarques mostrar i comercialitzar directament els seus productes. La proposta inclourà també demostracions culinàries, la participació de restauradors i esportistes i diversos programes de ràdio.
L'espai dedicarà part de la programació a la iniciativa Esport amb Gust de Lleida, amb activitats que vincularan l'alimentació i els hàbits saludables amb la pràctica esportiva.