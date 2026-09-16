L’antiga estació d’autobusos de Lleida es convertirà en un equipament esportiu amb dues piscines

L’antiga estació d’autobusos de Lleida es transformarà en un nou equipament esportiu i ciutadà amb dues piscines, un gimnàs i una pista esportiva polivalent.
Així ho preveu el projecte de l’equip d’arquitectura Vívid, guanyador del concurs convocat per la Paeria per definir els nous usos de l’espai, tancat des de l’abril amb l’entrada en funcionament de la nova estació.
La proposta inclou un perímetre verd al voltant del nou edifici, amb l’objectiu d’afavorir l’activitat comercial dels locals ja existents i el trànsit de vianants entre les avingudes de Blondel i de Madrid. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha xifrat en uns 6 milions d’euros el cost inicial de l’actuació i ha apuntat que les obres es podrien adjudicar a finals del 2027.
El projecte és obra de l’equip d’arquitectura Vívid, amb seu a Sant Cugat del Vallès i liderat pels arquitectes Aleix Gonzàlez Call i Manuel Gonzàlez Solanes. La proposta ha estat escollida entre les dues presentades al concurs, que culmina un procés iniciat el 2024 i que ha inclòs la participació de prop de 300 persones. En aquest procés es van recollir 81 necessitats i 61 propostes per definir els futurs usos de l’antiga estació.
Dues piscines, gimnàs i pista polivalent
El nou equipament comptarà amb una piscina de 25 metres i una altra de dimensions més reduïdes. També hi haurà un gimnàs, que s’ubicarà a l’espai de l’antic restaurant Sant Bernat, i una pista esportiva multiús connectada amb aquest espai a la planta superior. La proposta planteja, entre altres possibilitats, que la pista pugui acollir proves d’atletisme de velocitat o de salt de llargada. Els vestidors se situaran a la planta soterrània.
A la planta baixa també es preveu un espai multifuncional i un espai inicialment plantejat com a "hotel d’entitats" a la façana del carrer Saracíbar. Larrosa ha advertit, però, que la configuració definitiva dels usos encara es concretarà durant la redacció del projecte executiu, atès que recentment ja es va inaugurar un espai per a entitats al renovat Palau de Vidre.
Un refugi climàtic amb una nova connexió transversal
Una de les principals transformacions serà l’obertura de l’interior de l’actual estació. El projecte preveu crear un perímetre verd amb arbres, bancs i espais de refugi climàtic al voltant de la nova construcció, així com nous passos per connectar l’edifici amb els carrers de l’entorn, segons ha destacat la tinent d’alcalde Begoña Iglesias.
Aquesta nova configuració permetrà travessar l’illa entre l’avinguda de Blondel i l’avinguda de Madrid, una connexió que fins ara no era possible. El projecte també donarà una nova façana als locals comercials que actualment miren cap a l’interior de l’equipament. Larrosa ha destacat especialment «la transversalitat» de la proposta i ha defensat que els nous recorreguts poden contribuir a donar més activitat a aquesta zona del centre de Lleida.
L’alcalde ha recordat que l’antiga estació presentava importants dificultats per transformar-ne els usos. "L’estació d’autobusos com a tal era una andròmina", ha apuntat Larrosa. El paer en cap també ha reivindicat la gestió del seu govern en la recuperació de la titularitat de l’antiga estació de mans de l’empresa concessionària i ha carregat contra l’anterior govern perquè li va deixar, ha dit, "dues querelles i un contenciós" relacionats amb l’antiga estació.
Un projecte d’uns 6 milions d’euros
Segons Larrosa, la construcció del projecte té un cost inicial estimat d’uns 6 milions d’euros. Abans, però, s’encarregarà a l’equip guanyador la redacció del projecte executiu, que es farà conjuntament amb els serveis tècnics municipals. L’alcalde ha calculat que el document podria estar enllestit en uns quatre o cinc mesos. Després caldrà aprovar el projecte, sotmetre’l a exposició pública i licitar les obres. Larrosa ha situat l’adjudicació i l’inici dels treballs cap a finals del 2027.
Pel que fa a la gestió del futur equipament, l’Ajuntament encara no ha pres una decisió. L’alcalde ha explicat que alguns espais tenen una "clara vocació d’espai públic", mentre que d’altres hauran de ser gestionats, i ha assenyalat que el consistori ho estudiarà.
La Paeria preveu ampliar en 200 places el pàrquing de Blondel
Preguntat per la proposta de Pimec Comerç de convertir l’antiga estació en un aparcament per contrarestar l’impacte del futur parc comercial Promenade Lleida, Larrosa ha lamentat que l’entitat no plantegés aquesta idea a la Paeria quan pertocava. Amb tot, ha assenyalat que el govern municipal preveu ampliar en 200 places l’actual pàrquing soterrani de l’avinguda de Blondel i ha avançat que ja hi ha reunions amb possibles operadors per tirar endavant l’actuació.