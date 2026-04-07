Mollerussa demana a FGC que posi en català el rètol de l’estació de tren

L’Ajuntament de Mollerussa ha demanat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) la correcció del nom de la ciutat al rètol de l’estació de tren de la línia RL3. Hi falta una ‘s’ de manera que s’hi llegeix "Mollerusa" i no "Mollerussa".
L’error apareix als quatre rètols que hi ha a cada façana de l’immoble. Són uns cartells característics a cadascuna de les estacions de la línia i estan fets amb rajoles de color blau i blanc. L’alcalde Marc Solsona ha destacat que és una imatge que ara mateix no està adequada a la “identitat correcta” de Mollerussa i per això ha demanat personalment el canvi. Amb el canvi de gestió del servei, FGC va anunciar que es faria càrrec també de les estacions de la línia amb l’objectiu de reobrir-les.
Marc Solsona ha explicat que ha demanat la correcció del nom de la ciutat a l’estació de tren al mateix coordinador responsable de Rodalies de FGC, Ramon Vall. L’Ajuntament ja havia demanat anteriorment a Adif la cessió de l’immoble per a usos municipals, ja que fa anys que està tancat al públic. Problemes de titularitat de diferents parts de l’immoble van dificultar l’operació.
El Govern va anunciar el 24 de febrer que FGC es faria càrrec de la gestió de les 14 estacions de la línia RL3 fins a l’Anoia. Són les de Bell-lloc d’Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, Cervera, Sant Guim de Freixenet, Sant Martí de Sesgueioles, Calaf, Seguers-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra i Rajadell.
L’explotació de les estacions per part de Ferrocarrils implicarà l’execució de diferents treballs per tal de reformar-les i millorar-ne les funcionalitats, amb l’objectiu d’adaptar-les als estàndards de la línia Lleida - La Pobla de Segur. Les principals actuacions anunciades són l’adequació d’instal·lacions, que fa anys que estan tancades, i la millora de la seguretat. També la instal·lació d’equips i sistemes d’informació al viatger en temps real i equips de venda de bitllets, i els treballs de millora d’edificació o obra civil.