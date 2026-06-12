L'agenda del cap de setmana a Ponent: 13 i 14 de juny

Mas de Colom reivindica l’esperit de 1964 amb música, patrimoni i gastronomia
Mas de Colom - Casa Borges impulsa “1964. L’origen d’un estil”, una proposta cultural que combina música en viu, patrimoni industrial i gastronomia de proximitat. L’esdeveniment evoca un any clau en què Borges consolidava la seva marca i Los Sirex iniciaven el seu recorregut musical. La jornada inclourà una oferta gastronòmica amb foodtrucks, tast d’oli verge extra i vins del Celler Analec. També s’hi podrà visitar una exposició fotogràfica dedicada als anys seixanta i setanta. El concert central anirà a càrrec de Los Sirex, amb els seus grans èxits. L’ambientació musical amb vinils serà a càrrec de Sr. Bailón. L’activitat començarà a les 19 h i s’allargarà fins a les 23 h. Les entrades tenen un preu de 15 euros.
Juneda celebra una nova edició de la Fira TastaVins amb més de 20 cellers
La Fira TastaVins de Juneda torna amb una jornada dedicada al vi, la gastronomia i la música en viu. L’esdeveniment reunirà més de 20 cellers i oferirà tastos populars i tapes de proximitat. El programa inclou jornades tècniques al matí i un concurs de tast a cegues per parelles a la tarda. A partir de les 19 h, la plaça Catalunya es convertirà en l’epicentre de la fira amb ambient festiu fins a la matinada. La iniciativa vol promoure el sector vitivinícola i el producte local. L’esdeveniment combina divulgació i experiència gastronòmica. La música en viu completarà l’oferta. La fira està organitzada per Tastavins Juneda i l’Ajuntament.
Naiara Burke presenta "Potser sí" en un concert íntim i reflexiu
La cantant i compositora Naiara Burke actuarà al Bar Centro per presentar el seu nou disc, “Potser sí”. El treball aborda temes com el risc, la por i la recerca de nous horitzons vitals. Amb influències de la poesia de Josep Carner i la música tradicional ibèrica, l’artista proposa una experiència emocional intensa. El concert convida a la reflexió i també al moviment, en sintonia amb l’arribada de l’estiu. L’actuació serà d’entrada gratuïta, amb reserva prèvia recomanada. El Bar Centro aposta així per una programació cultural de proximitat. L’esdeveniment combina música, pensament i sensibilitat artística. Es preveu un ambient proper i participatiu.
Sant Guim de Freixenet acull la 29a Fira de l’Ou amb una àmplia programació
Sant Guim de Freixenet celebra la 29a edició de la Fira de l’Ou amb més de 60 parades i activitats per a tots els públics. El programa inclou degustacions, tallers infantils i un esmorzar popular amb ous. També hi haurà la Trobada de Vehicles Clàssics i actuacions com la Colla Gegantera i una batucada. Entre les propostes musicals destaca el concert de Mel&Caiena. L’espectacle infantil d’Akrobatic completarà l’oferta familiar. L’acte central serà el lliurament dels Ous de Plata 2026 a la restauradora Ada Parellada. La seva trajectòria destaca per la divulgació de l’educació alimentària. La fira reafirma el seu caràcter festiu i gastronòmic.