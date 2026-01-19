FGC reforçarà la seguretat contra despreniments a la línia Lleida–La Pobla

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha tret a concurs aquest divendres els treballs per reforçar la protecció davant possibles despreniments de roques al vessant 3 de la línia Lleida–La Pobla de Segur, a l’altura del baixador de Santa Linya (Noguera).
L’actuació inclou la instal·lació d’una nova barrera dinàmica de quatre metres d’alçada i cinquanta de longitud, amb capacitat per absorbir impactes de fins a 1.500 kJ. L’objectiu és impedir la caiguda de roques sobre la via. Paral·lelament, es col·locaran 1.450 metres quadrats de malla de triple torsió fixada al talús i reforçada amb ancoratges i un cablejat d’acer de 12 mil·límetres.
El pressupost de licitació puja a 163.500 euros i el termini previst per a l’execució de les obres és de vint-i-dues setmanes un cop adjudicades. Amb aquesta intervenció, FGC haurà completat actuacions de millora i estabilització en uns 16 quilòmetres de talussos i vessants des que va assumir la gestió de la línia, amb operacions diverses d’instal·lació de barreres i seguretat de la infraestructura.
Una inversió superior als 80 milions des del 2016
Els treballs a Santa Linya s’emmarquen en el pla d’actuacions integral que Ferrocarrils desenvolupa a la línia Lleida–La Pobla de Segur per modernitzar i reforçar-ne la infraestructura. Aquest programa inclou millores en talussos, túnels, ponts, vies, enclavaments i la supressió progressiva dels passos a nivell.
Des del 2016, any en què l’empresa pública va assumir el servei, la inversió total a la línia supera els 80 milions d’euros. D’aquesta quantitat, prop de 55 milions s’han destinat a tasques de reforç estructural i manteniment de la infraestructura ferroviària.