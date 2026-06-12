Mor un motorista en una sortida de via a l'N-260 a Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell

Un motorista ha mort aquest divendres al migdia en un accident a la carretera N-260 a Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.\r\n\r\nEls Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12.08 hores. Per causes que s'estan investigant, una motocicleta ha patit una sortida de via i el seu conductor, un home de 74 anys de nacionalitat alemanya, ha mort.\r\n\r\nArran del sinistre, s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L'accident ha obligat a donar pas alternatiu al lloc de l'accident, el punt quilomètric 253 de l'N-260.\r\n\r\nSegons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any 60 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 27 de les quals eren motoristes.\r\n \r\n