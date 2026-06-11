La Generalitat obre la consulta pública per impulsar la creació del Parc Natural del Montsec

El Govern de la Generalitat ha iniciat aquest dimecres el procés de consulta pública prèvia per avançar en la creació del futur Parc Natural del Montsec, un primer tràmit obligatori que ha de permetre recollir l’opinió de la ciutadania i dels agents del territori abans de definir el projecte definitiu.
La consulta, que estarà oberta fins a l’11 d’agost, té com a objectiu obtenir informació sobre la conveniència de declarar aquest espai com a parc natural, determinar quins àmbits territorials hauria d’incloure, definir els usos i activitats compatibles amb la seva protecció i identificar possibles problemàtiques o reptes associats a la seva gestió.
Les aportacions es poden presentar a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat i el procés també es complementarà amb diverses sessions informatives al territori.
Participació oberta a ciutadania i agents locals
La consulta està oberta a tota la ciutadania, tot i que el Govern ha fet una crida especial a participar-hi als principals actors del territori. Entre aquests hi ha ajuntaments i ens locals, entitats agràries, ramaderes i turístiques, col·lectius de caçadors, associacions veïnals, així com entitats i experts vinculats als àmbits ambiental, cultural, històric i social.
L’objectiu és conèixer les opinions sobre les possibles conseqüències de la declaració del parc, tant des del punt de vista ambiental com socioeconòmic, així com els efectes que podria tenir sobre la gestió de l’espai i els seus usos públics.
Un espai de gran valor natural i paisatgístic
La proposta de crear el Parc Natural del Montsec respon a la voluntat de reforçar la protecció d’un dels espais naturals més emblemàtics del Prepirineu català, reconegut pels seus elevats valors naturals, culturals i paisatgístics.
La serra del Montsec és considerada l’espai més representatiu del Prepirineu central català i destaca per la presència de nombroses espècies vegetals endèmiques i una gran diversitat de fauna, especialment d’invertebrats singulars. L’abundància de cingleres, coves i avencs afavoreix també la presència d’una destacada fauna cavernícola. Un dels elements més rellevants és que aquest espai acull més de la meitat de les espècies de ratpenats presents a Catalunya i constitueix una de les principals zones d’hivernada del ratpenat de cova.
Un punt de trobada entre ecosistemes
El Montsec és també una zona de transició ecològica on conviuen espècies pròpies dels ambients mediterranis amb altres característiques dels ecosistemes eurosiberians. Aquesta singularitat permet la presència d’animals tan diversos com la fagina, vinculada als ambients mediterranis, o la marta, més pròpia de zones eurosiberianes, fet que contribueix a enriquir encara més la biodiversitat d’aquest espai natural.
Amb l’obertura d’aquesta consulta pública, la Generalitat fa un nou pas en el procés que ha de determinar el futur de la serra del Montsec i el seu possible reconeixement com a nou parc natural de Catalunya.