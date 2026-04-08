El Parc Astronòmic del Montsec supera els 2.000 visitants aquesta Setmana Santa

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) ha superat els 2.000 visitants aquests deu dies de Setmana Santa, la segona millor dada des que aquest equipament, és gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
El plat fort han estat els tallers "Mosaic de Llum", una de les novetats d’aquesta temporada, així com el ple que s’ha aconseguit a les visites nocturnes els últims tres dies festius (divendres, dissabte i diumenge). Tot i que Setmana Santa va començar amb alertes per fort vent, la segona part amb la millora del clima es van assolir 2.150 persones visitants. Enguany la tasca de divulgació de PAM està estretament lligada a explicar les peculiaritats de l’eclipsi de sol del 12 d’agost.
L'activitat més destacada del PAM són les visites nocturnes. Els dies festius se’n fan 4 sessions diàries, on s’inclou visita al planetari i observació del cel de nit en un dels millors llocs de Catalunya per a la seva observació, el Montsec, que des de 2013 té la doble certificació de Reserva i Destinació Turística Starlight, avalat per la UNESCO.
Les quatre sessions diürnes, familiars i generals, que s’ofereixen els festius també han estat molt plenes. Es tracta d’una experiència astronòmica d’una hora i mitja de durada guiada per un astrònom. Consta d’una primera part al Planetari ‘Ull del Montsec’, on es fa una projecció d’una pel·lícula, seguida d’una simulació del cel i un viatge per l’univers, coneixent els aspectes més interessants del firmament. I una segona en què es visita el Parc de Telescopis, on s’expliquen aspectes del sol, com la seva activitat i, si les condicions meteorològiques ho permeten, s’observa en directe amb els telescopis solars.
L’altra activitat que també ha atret molt públic ha estat el taller ‘Mosaics de Llum’, una activitat familiar creada amb motiu de l’Any Gaudí on s’aprofiten les làmines polaritzades per crear mosaics i vitralls dinàmics que canvien segons la llum i l’orientació. Inspirant-se en el trencadís de Gaudí, les persones que hi participen juguen amb color, simetria i textura mentre descobreixen conceptes d’òptica de manera amena i creativa.