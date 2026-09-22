Els tècnics de la Paeria de Balaguer qüestionen la instal·lació d’ombra del Mercadal

La nova estructura instal·lada a la plaça del Mercadal de Balaguer ha topat amb l’informe dels serveis tècnics municipals, que en qüestionen la idoneïtat. El document, elaborat d’ofici, conclou que la instal·lació presenta diversos aspectes que no són favorables i posa el focus tant en qüestions de seguretat com en la seva incidència sobre l’espai patrimonial.
Segons ha avançat Ràdio Balaguer i ha confirmat aquest diari, un dels principals advertiments fa referència a la seguretat estructural. Els tècnics també qüestionen que els arbres de la plaça s’utilitzin com a punts de subjecció i alerten que la instal·lació pot interferir en els usos habituals del Mercadal. A més, consideren que cal valorar la seva compatibilitat amb el caràcter patrimonial de la plaça, situada dins del Centre Històric i protegida com a BCIN.
La instal·lació es va col·locar durant l’estiu amb la intenció de proporcionar ombra durant el mercat dels dissabtes i donar servei també a altres activitats. Ha estat utilitzada durant l’Encontats i està previst que torni a acollir activitats el pròxim cap de setmana, coincidint amb la Festa de l’Harpia. La intervenció ha suposat una despesa d’uns 15.000 euros i es va contractar com a menor.
La paera en cap, Lorena González, defensa la necessitat de disposar d’un espai d’ombra al Mercadal, especialment per als paradistes i usuaris del mercat. L’alcaldessa sosté que l’estructura té un caràcter temporal pel que fa a la seva funció, encara que la previsió municipal és mantenir-la instal·lada durant tot l’any.
González reclama ara que l’informe concreti quins problemes s’han detectat i quines mesures s’haurien d’aplicar. En funció d’aquestes conclusions, la Paeria haurà de valorar si cal introduir canvis en l’estructura o buscar altres solucions per generar ombra a la plaça.