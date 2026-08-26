L'ombra de la polèmica: el tendal del Mercadal, en el punt de mira

La instal·lació del nou tendal d’ombra a la plaça del Mercadal de Balaguer ha generat polèmica entre el govern municipal i l’oposició.
L’estructura, instal·lada el 24 d’agost, ha tingut un cost aproximat de 15.000 euros. ERC, Treballem per Balaguer i Junts han qüestionat tant el moment com la despesa de l’actuació. Les formacions comparen el nou tendal amb les veles d’ombra instal·lades anteriorment i reclamen altres prioritats al Centre Històric. L’alcaldessa, Lorena González, defensa que l’estructura és desmuntable i que contribuirà a dinamitzar i fer més confortable la plaça.
1. Un nou ombradiu de 15.000 euros que genera debat a Balaguer
La instal·lació del nou tendal d’ombra a la plaça del Mercadal de Balaguer ha obert un debat polític entre el govern de la Paeria i els grups de l’oposició. L’estructura, instal·lada el 24 d’agost i amb un cost aproximat de 15.000 euros, té com a objectiu fer més confortable la plaça durant els mesos de calor i contribuir a dinamitzar el mercat setmanal dels dissabtes, l’activitat comercial i els diferents actes que s’hi organitzen. La Paeria defensa que l’actuació respon a la voluntat de donar més ús a aquest espai i protegir la ciutadania de les altes temperatures, però diversos grups municipals han qüestionat tant el moment de la instal·lació com la inversió realitzada.
2. L’oposició qüestiona el moment, el cost i la necessitat de la instal·lació
Els grups de l’oposició han expressat els seus dubtes sobre el nou tendal instal·lat a la plaça del Mercadal el 24 d’agost, amb un cost aproximat de 15.000 euros. Treballem per Balaguer ha qüestionat especialment el moment de la instal·lació i ha comparat l’estructura actual amb les veles d’ombra que es van col·locar durant el mes de juny, assegurant que “es podia fer igual, i al juny”. Per la seva banda, Junts per Balaguer ha qualificat la instal·lació de “revetlla permanent” i considera que, abans de destinar prop de 15.000 euros a aquesta actuació, caldria prioritzar altres necessitats del Centre Històric, com ara la neteja, el civisme i la seguretat. Les dues formacions coincideixen així a qüestionar la planificació de l’actuació i les prioritats de la despesa municipal.
3. La Paeria defensa que l’estructura és desmuntable
Davant les crítiques de l’oposició, l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, ha rebutjat que el nou ombradiu es pugui considerar un tendal permanent. Segons l’alcaldessa, es tracta d’una estructura desmuntable, fet que permetria retirar-la quan sigui necessari. González també ha defensat la utilitat de la instal·lació i ha explicat que forma part de les actuacions impulsades per la Paeria per dinamitzar el mercat setmanal, fomentar l’activitat comercial i donar servei als actes que s’organitzen a la plaça. L’alcaldessa ha assegurat, a més, que el govern municipal donarà totes les explicacions que reclami l’oposició i ha insistit que el projecte s’emmarca en les polítiques de promoció econòmica i en la voluntat de fer “més confortable” la plaça del Mercadal.
4. Una polèmica que posa sobre la taula les prioritats de la plaça
La controvèrsia pel nou tendal va més enllà de la seva instal·lació i del cost de l’actuació. El debat posa sobre la taula quin model de plaça del Mercadal vol Balaguer, quines actuacions s’han de prioritzar i com s’ha d’adaptar aquest espai a les temperatures cada vegada més elevades. Mentre la Paeria defensa l’estructura com una eina per generar ombra, dinamitzar el mercat i potenciar l’activitat de la plaça, els grups de l’oposició qüestionen el moment de la instal·lació, el seu cost i les prioritats de la despesa municipal. La discussió també incorpora la necessitat de mantenir en bones condicions el Centre Històric i de trobar un equilibri entre adaptació climàtica, activitat comercial, patrimoni i qualitat de l’espai públic.