ERC qüestiona el tendal permanent del Mercadal: «S'ha de retirar per la tardor i l'hivern»

Esquerra Republicana de Balaguer demanarà explicacions a la Paeria sobre la instal·lació de la nova estructura d’ombradiu a la plaça del Mercadal, una actuació pressupostada en 15.000 euros. Els republicans consideren que el projecte s’ha executat amb poca planificació i de manera precipitada i asseguren que presenta mancances tant estètiques com funcionals. El candidat d’ERC a l’alcaldia, Kevin Bruque, defensa que qualsevol actuació al Mercadal s’ha de fer amb “planificació, qualitat i utilitat”, i acusa el govern municipal d’haver optat per una solució que, al seu parer, no està a l’altura d’un espai protegit.
La formació també qüestiona que la infraestructura es mantingui durant tot l’any. ERC considera que les zones d’ombra haurien de tenir un caràcter temporal, especialment durant els mesos de més calor, i que retirar-les a la tardor i l’hivern permetria aprofitar millor la llum solar.
Els republicans també critiquen la integració visual de l’estructura en un espai monumental com el Mercadal i sostenen que altres municipis han aconseguit instal·lar sistemes d’ombratge temporals amb una millor integració. En aquest sentit, Bruque defensa que Balaguer hauria de buscar alternatives “boniques, de qualitat i integrades” amb l’entorn.
ERC recorda que durant els darrers anys ha plantejat diverses mesures per adaptar Balaguer a les altes temperatures i al canvi climàtic, com incrementar l’arbrat, instal·lar tendals als parcs infantils o ampliar el nombre de fonts.
La formació també assenyala que durant l’anterior mandat ja es van instal·lar estructures d’ombra temporals per a esdeveniments com l’Harpia complint, segons afirma, la normativa del Centre Històric. Per aquest motiu, i tenint en compte que l’actuació del Mercadal s’ha tramitat mitjançant un contracte menor, ERC ha sol·licitat accés a l’expedient per comprovar com s’ha gestionat el projecte, si compleix la normativa i si el procediment s’ha desenvolupat amb transparència.