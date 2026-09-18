La campana de Granyena de Segarra torna a sonar 85 anys després

La campana de l’església de Santa Maria de Granyena de Segarra ha tornat aquest dijous al seu lloc després de més de vuit dècades en silenci. L’instrument, datat l’any 1747, es va esquerdar la Nit de Reis del 1941 i des d’aleshores no havia tornat a sonar.
La seva recuperació ha estat possible gràcies a una iniciativa impulsada fa quatre anys per diversos veïns del municipi. El projecte ha tingut un cost total de 23.000 euros, dels quals aproximadament 10.000 s’han recaptat mitjançant donacions de particulars. L’Ajuntament de Granyena de Segarra i el Bisbat de Solsona han assumit la resta de la despesa.
Aquest dijous, una grua ha tornat a col·locar la campana al campanar de Santa Maria davant la presència de diversos veïns, que han volgut seguir de prop l’operació.
Una restauració a Àustria
La campana es va baixar del campanar el maig de l’any passat per iniciar els treballs de restauració. Primer es va traslladar a l’empresa de forja Carvajal d’Alcoletge i posteriorment es va enviar a Innsbruck (Àustria). L’empresa especialitzada Grassmayr ha estat l’encarregada de reparar l’esquerda de l’instrument i deixar-lo preparat perquè pugui tornar a funcionar amb normalitat.
Paral·lelament, també es va retirar el jou de fusta, l’estructura que sosté la campana. Un fuster del mateix municipi l’ha reconstruït amb fusta d’iroko, un material resistent i que requereix poc manteniment.
Una de les impulsores de la iniciativa, Mercè Salsench, ha celebrat que el projecte finalment s’hagi pogut completar després de les dificultats que han sorgit durant el procés. Salsench ha destacat especialment la possibilitat que, a partir d’ara, els veïns puguin tornar a sentir les dues campanes de l’església alhora.
El veí Ramon Torres també ha valorat positivament el retorn de l’instrument i ha remarcat que els habitants de Granyena podran tornar a escoltar les dues campanes.
85 anys sense el repic de les dues campanes
Durant aquest temps, l’església de Santa Maria ha mantingut una de les dues campanes en funcionament. La del 1747, però, havia quedat inutilitzada a causa de l’esquerda.
Amb el seu retorn, Granyena de Segarra recupera el repic de les dues campanes, una situació que no es produïa des de fa 85 anys. El municipi té actualment uns 150 habitants, i una part dels veïns ha participat directament en la iniciativa per recuperar la campana.
La campana de Tarroja també torna al campanar
La jornada de recuperació de campanes també ha arribat aquest dijous a Tarroja de Segarra. La mateixa empresa encarregada de l’operació a Granyena ha previst tornar a col·locar al seu lloc la campana de l’església del municipi.
En aquest cas, es tracta d’una campana que data del segle XVI i que també havia estat baixada del campanar el maig de l’any passat. D’aquesta manera, dos campanars de la Segarra han recuperat aquesta setmana unes campanes que havien estat fora del seu emplaçament durant mesos mentre es duien a terme els treballs de restauració.