El Govern vol incorporar més de 1.300 hectàrees al regadiu del Segarra-Garrigues

El Govern ha aprovat l’execució de les obres d’un nou sector de la xarxa de distribució del canal Segarra-Garrigues, que permetrà incorporar 1.308,84 noves hectàrees de regadiu als municipis de l’Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs.
El nou sector s’abastirà d’aigua de l’embassament de l’Albagés, una infraestructura clau per a l’expansió del regadiu en aquesta zona de les Garrigues. L’actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d’euros i un termini d’execució de 24 mesos des de l’inici de les obres. El projecte s’emmarca en la nova Estratègia d’inversions en regadius 2025-2040, que preveu mobilitzar 3.090 milions d’euros per actuar sobre més de 181.000 hectàrees arreu de Catalunya.
Les obres contemplen la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució, que connectarà les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les diferents agrupacions de regants. El projecte preveu dues dotacions de reg: una de transformació, de 6.500 metres cúbics per hectàrea i any, i una de suport, amb 1.500 metres cúbics per hectàrea anuals.
La nova infraestructura discorrerà principalment per terrenys agrícoles i, en els darrers trams, arribarà fins als nuclis urbans de l’Albagés i el Soleràs. Durant el recorregut, les canonades travessaran diverses vies de comunicació, entre les quals la C-233, les carreteres L-700 i LV-7011, així com el camí asfaltat entre l’Albagés i Cervià de les Garrigues. Tots aquests encreuaments es resoldran mitjançant perforacions dirigides o claveguerons, de manera que no caldrà interrompre el trànsit.
El projecte també incorpora sistemes d’automatització, telecontrol i regulació, amb l’objectiu de garantir una gestió més eficient de la xarxa de reg.
En conjunt, l’actuació donarà servei a 1.308,84 hectàrees, de les quals 270,75 hectàrees corresponen a superfície concentrada i 1.038,09 hectàrees a superfície no concentrada. La infraestructura inclourà 44,5 quilòmetres de xarxa secundària, 55,1 quilòmetres de xarxa terciària, 550 preses de reg, 146 hidrants, 146 agrupacions parcel·làries i 1.066 parcel·les regables.