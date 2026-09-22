El Govern vol frenar la pèrdua de superfície d’horta amb un pla per modernitzar el sector

El Govern ha aprovat el Pla de l’Horta Tecnificada 2026-2028 amb l’objectiu de donar un nou impuls a un sector que ha perdut superfície de conreu en els darrers anys. Entre el 2020 i el 2025, les hectàrees dedicades a l’horta a Catalunya han disminuït un 26% de mitjana, segons les dades del Departament d’Agricultura.
El nou programa aposta per incorporar tecnologia, digitalització i innovació a les explotacions per augmentar-ne la productivitat i reduir les pèrdues. El pla inclou mesures per facilitar la modernització dels hivernacles existents i la construcció de noves instal·lacions, així com actuacions destinades a millorar la formació dels professionals.
Un dels projectes destacats serà la creació d’un hivernacle d’alta tecnologia a l’Escola Agrària de Cabrils, que funcionarà com a centre de formació i d’experimentació. El Govern també preveu una xarxa d’espais demostratius i col·laboracions entre l’IRTA, les universitats, les empreses i els productors per traslladar els avenços tecnològics a les explotacions.
El pla també planteja reduir la càrrega administrativa que han d’assumir els pagesos quan volen invertir en les seves instal·lacions. Entre les mesures previstes hi ha la creació de marcs reguladors comuns per evitar que una mateixa actuació hagi de passar per tràmits duplicats davant de diferents administracions.
La superfície d’horta representa actualment només l’1,2% del sòl agrícola català. La davallada ha estat especialment acusada en alguns territoris, com el Baix Ebre, amb un descens del 38%, i el Maresme, amb una reducció del 31%. El Govern crearà ara un grup de treball amb cooperatives i organitzacions agràries per concretar les actuacions i determinar els recursos econòmics necessaris per desplegar-les.