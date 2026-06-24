Detenen un menor per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a Torrefarrera i fugir del lloc

Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de l'N-230 a Torrefarrera (Segrià) durant la revetlla de Sant Joan. Segons ha pogut confirmar l'ACN de fonts policials, el menor conduïa un vehicle sense carnet i, a l'altura del camí de les Cunilles, va atropellar un home que anava en patinet i va fugir.
Cap a les 20.25 hores, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient al camí i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquest dimecres a la matinada, els Mossos han detingut a Lleida el presumpte autor de l'atropellament i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors.
La víctima mortal tenia uns 35 anys i, amb ella, són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
Així és el dispositiu de Trànsit per Sant Joan
Per tal de prevenir víctimes mortals a les carreteres per Sant Joan, Trànsit i els Mossos han dissenyat un dispositiu de mobilitat que consisteix en el desplegament de 286 agents que faran 52 controls a les carreteres, tant en principals com en secundàries, cap a destins de platja i també de l’interior.
La comissària Mònica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos, ha destacat que els controls volen prevenir sobretot l’alcohol i les drogues al volant i retirar de la carretera els conductors que n’hagin consumit per evitar sinistres mortals. També ha alertat sobre les distraccions, la principal causa tant de desplaçaments laterals com de xocs frontals que poden provocar accidents fatals.
En els controls, els Mossos també vetllaran pel compliment de les limitacions als vehicles pesants i per la seguretat dels motoristes, un dels col·lectius més vulnerables, entre altres. El director del SCT, Ramon Lamiel, ha afirmat que "la moto és un vehicle, no un entreteniment" i ha subratllat que "els motoristes han d’extremar les precaucions i que els controls seran intensius".
Tant la comissària com el director de Trànsit han fet una crida a la prudència a la carretera i han advertit de l’onada de calor dels pròxims dies, amb possibles efectes sobre la conducció, sobretot pel que fa als conductors en vehicles de dues rodes. Lamiel ha recomanat als ciclistes que "no s'arrisquin" a sortir en llocs i hores amb risc d’insolació i, de cara als motoristes, ha advertit que “conduir amb temperatures de 40 graus equivaldria a conduir ebri”. Lamiel també ha recomanat consultar l’estat del trànsit i evitar les hores punta.