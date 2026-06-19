Trànsit preveu la sortida de 610.000 vehicles aquest cap de setmana i de 490.000 per la revetlla de Sant Joan

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan, que coincidirà amb l’onada de calor. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla, preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment els motoristes, i recorda que l’única taxa segura d’alcohol i drogues és “zero”. Els Mossos d’Esquadra faran 52 controls durant la revetlla.
En una atenció als periodistes per explicar el dispositiu conjunt de Trànsit i Mossos d’Esquadra amb motiu de la festivitat de Sant Joan, el director del SCT, Ramon Lamiel, ha indicat que per la revetlla, dimarts, es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles a la C‑32 i la C‑31 sud; a la B‑23 i a l’AP‑7 fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Altres mesures que s’aplicaran per la revetlla són les restriccions per als vehicles pesants a l’AP-7 entre Maçanet de la Selva i l’Hospitalet de l’Infant, dimarts a la tarda.
Dimecres, els camions no podran circular pel carril dret ni fer avançaments, a l’AP-7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, en ambdós sentits. També s’habilitaran carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual per augmentar la capacitat viària a l’AP-7 nord i sud i també a la C-32 al Maresme. Les mesures es reforçaran amb radars en línia per al control de velocitat i amb panells de senyalització i informació. Durant tot el període festiu, hi haurà vols de control i d’inspecció viària des de l’helicòpter de Trànsit.
Els Mossos d’Esquadra desplegaran 286 agents que faran 52 controls a les carreteres, tant en principals com en secundàries, cap a destins de platja i també de l’interior. La comissària Mònica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d’Esquadra, ha destacat que els controls volen prevenir sobretot l’alcohol i les drogues al volant i retirar de la carretera els conductors que n’hagin consumit per evitar sinistres mortals. També ha alertat sobre les distraccions, la principal causa tant de desplaçaments laterals com de xocs frontals que poden provocar accidents fatals.
En els controls, els Mossos també vetllaran pel compliment de les limitacions als vehicles pesants i per la seguretat dels motoristes, un dels col·lectius més vulnerables, entre altres. Lamiel ha afirmat que "la moto és un vehicle, no un entreteniment" i ha subratllat que "els motoristes han d’extremar les precaucions i que els controls seran intensius".
Tant la comissària com el director de Trànsit han fet una crida a la prudència a la carretera i han advertit de l’onada de calor dels pròxims dies, amb possibles efectes sobre la conducció, sobretot pel que fa als conductors en vehicles de dues rodes. Lamiel ha recomanat als ciclistes que "no s'arrisquin" a sortir en llocs i hores amb risc d’insolació i, de cara als motoristes, ha advertit que “conduir amb temperatures de 40 graus equivaldria a conduir ebri”. Lamiel també ha recomanat consultar l’estat del trànsit i evitar les hores punta.