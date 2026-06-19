Les millors revetlles de Sant Joan 2026 a Catalunya

Catalunya ho té tot a punt per viure la nit més llarga de l'any. Aquest 23 de juny, el país es tornarà a omplir d'activitats i esdeveniments per celebrar aquest festiu tan característic pel foc, els petards i el soroll. Per això, des de Nació hem preparat un recull de les revetlles més destacades del territori, amb sopars populars i activitats per a tots els públics.
Sant Joan a Barcelona
La capital catalana serà una de les que viurà l'arribada de l'estiu amb carrers amb ambient de gresca, petards, fogueres i infinitat de festivitats per gaudir en germanor de la popularment coneguda com la nit més curta de l'any. Se celebrarà als barris de l'Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià, les Corts i Horta-Guinardó, entre altres. Tots els detalls, aquí.
Sant Joan a Tarragona
Els municipis de les comarques tarragonines també es bolquen en la revetlla de Sant Joan, amb activitats i festa a Tarragona, Salou, Vila-seca i Cambrils. En alguns indrets de la demarcació, a més, aquesta celebració arriba en plena festa major, com ara a Valls i a Reus. Tots els detalls, aquí.
Sant Joan a les Terres de l'Ebre
Al sud del país, la revetlla se celebrarà a desenes de municipis, com ara la Ràpita, Alcanar, l'Ametlla de Mar, Benifallet o Móra d'Ebre, amb tot un seguit de propostes per celebrar la nit del foc, la música i la convivència. Tots els detalls, aquí.
Sant Joan a Ponent
També les comarques de Ponent es disposen a celebrar la revetlla de Sant Joan. La Flama del Canigó tornarà a ser el símbol d'una festa que mobilitzarà milers de persones a Lleida, Balaguer, Tàrrega i Mollerussa, on ajuntaments, entitats culturals i associacions veïnals han preparat programes per a tots els públics. Tots els detalls, aquí.
Sant Joan a Osona i el Lluçanès
A Osona i el Lluçanès, amb motiu de Sant Joan i l'arribada de la Flama del Canigó, la revetlla se celebrarà arreu de la demarcació, amb activitats i festa en municipis com Balenyà, Centelles, Gurb, Roda de Ter, Tona, Torelló o Vic. Tots els detalls, aquí.
Sant Joan al Baix Montseny
Les viles montsenyenques han preparat concerts, sopars populars i actes de cultura popular per gaudir del dia més llarg de l'any amb una agenda d'activitats per a totes les edats. En aquesta demarcació, se celebrarà a municipis com Sant Celoni, la Batllòria, Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera, entre altres. Tots els detalls, aquí.