Sant Joan 2026 a Ponent: les millors revetlles, fogueres i activitats

Les comarques de Ponent es disposen a celebrar la revetlla de Sant Joan amb desenes d'activitats que ompliran carrers i places de foc, música i tradició. La Flama del Canigó tornarà a ser el símbol d'una festa que mobilitzarà milers de persones a Lleida, Balaguer, Tàrrega i Mollerussa, on ajuntaments, entitats culturals i associacions veïnals han preparat programes per a tots els públics.
Lleida: revetlles als barris i arribada de la Flama del Canigó
A Lleida, la jornada començarà amb l'arribada de la Flama del Canigó a la Paeria, on tindrà lloc la tradicional recepció institucional. Posteriorment, la flama es distribuirà als diferents barris perquè puguin encendre les seves fogueres de Sant Joan.
Al llarg de la tarda i la nit, nombroses associacions de veïns organitzaran sopars populars, concerts, balls i activitats infantils. Barris com Balàfia, Pardinyes, Cappont, Magraners o el Secà de Sant Pere celebraran revetlles pròpies amb música en directe, coca de Sant Joan, petards i espais de convivència. La ciutat viurà una de les nits amb més ambient de l'any, marcada per les trobades familiars i la participació ciutadana.
Balaguer: correbars, foc i música fins a la matinada
A Balaguer, la festa començarà a les 18.00 hores amb un animat correbars pels establiments de la ciutat acompanyat per la xaranga Band The Marxa. La programació continuarà amb una ballada de sardanes, l'arribada de la Flama del Canigó i la lectura del manifest.
Un dels moments més esperats serà la participació dels Diables Bèsties Feréstegues, que protagonitzaran una espectacular cercavila de foc pels carrers del centre històric. La celebració inclourà també una cantada d'havaneres amb rom cremat, un sopar popular, l'encesa de la foguera i un espectacle piromusical.
La nit culminarà al Parc de la Transsegre, que acollirà concerts i sessions de DJ fins ben entrada la matinada, convertint-se en l'epicentre de la festa balaguerina.
Tàrrega: protagonisme per a les falles i la cultura popular
La capital de l'Urgell, Tàrrega, combinarà la tradició de la Flama del Canigó amb alguns dels actes més emblemàtics del municipi. Les activitats començaran durant la tarda amb tallers familiars, propostes culturals i activitats vinculades a la cultura del foc.
Després de la rebuda de la flama a la plaça del Carme, tindrà lloc la lectura del manifest i diversos actes institucionals. Ja entrada la nit, la tradicional Baixada de les Falles de Secà tornarà a reunir desenes de participants en una de les imatges més característiques de la revetlla targarina.
Posteriorment s'encendrà la foguera principal al Camp dels Escolapis, on també es farà un sopar popular, una revetlla musical i diverses actuacions. La jornada es tancarà amb un castell de focs artificials visible des de diferents punts de la ciutat.
Mollerussa: una festa familiar amb música i germanor
A Mollerussa, la celebració mantindrà el seu caràcter popular i familiar. La ciutat preveu activitats durant tota la tarda amb animació infantil, música i espais de trobada per a les famílies.
A la nit, el protagonisme serà per al tradicional sopar de revetlla, seguit de ball, actuacions musicals i festa popular. La foguera de Sant Joan tornarà a convertir-se en un dels principals punts de trobada de la capital del Pla d'Urgell, on centenars de persones compartiran una de les nits més especials de l'any.
La Flama del Canigó, l'element que uneix totes les celebracions
Més enllà de les activitats específiques de cada municipi, les revetlles de Ponent compartiran els elements que han convertit Sant Joan en una de les celebracions més arrelades del calendari català: l'arribada de la Flama del Canigó, l'encesa de fogueres, els sopars de germanor, les coques de Sant Joan, els petards i la música a l'aire lliure.
Els diferents ajuntaments han fet una crida a gaudir de la festa amb prudència i responsabilitat, especialment pel que fa a l'ús del material pirotècnic i la prevenció d'incendis. Amb tot, les previsions apunten a una elevada participació ciutadana en una nit que, un any més, donarà la benvinguda a l'estiu amb els carrers plens de llum, foc, tradició i celebració.