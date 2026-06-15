L’Hostal Nou celebrarà la revetlla de Sant Joan amb sopar popular, foguera i música en directe

L’Hostal Nou ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan 2026 amb una nit plena de tradició, gastronomia i música. La festa tindrà lloc el pròxim 23 de juny i oferirà activitats per a totes les edats, des d’un vespreig musical fins a la tradicional encesa de la foguera i actuacions en directe fins ben entrada la matinada.
La programació començarà a les 20.30 hores amb un vespreig mojitero amenitzat amb música dels anys vuitanta. Més tard, a les 22.00 hores, se celebrarà el sopar popular, una de les activitats centrals de la vetllada.
El menú per als adults tindrà un preu de 12 euros i inclourà entrepà a escollir entre diferents opcions —vegetal amb tonyina, pernil salat, vegetal amb pollastre o fuet—, a més de beguda, coca de Sant Joan, cava, cafè i un got de regal. Per als més petits, s’ha preparat un menú infantil de 5 euros amb brioix de pernil dolç o formatge, beguda i gelat.
Els tiquets es podran adquirir del 10 al 20 de juny al Racó dels Somnis, situat al carrer Fleming, 47. L’organització també demana que les colles indiquin el nom de la taula en el moment de la compra per facilitar que els grups puguin seure junts durant el sopar.
La part més tradicional de la nit arribarà a les 23.30 hores amb l’encesa de la foguera de Sant Joan. A continuació, la música prendrà el protagonisme amb l’actuació de Canalla en Rama a partir de les 00.00 hores, que oferirà un repertori de versions rumberes. La festa continuarà a la 1.30 hores amb l’espectacle de versions de L’Artriste.
L’esdeveniment compta amb la col·laboració de diverses entitats i empreses locals, així com de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, i es presenta com una de les cites festives més destacades per donar la benvinguda a l’estiu a la comarca.