Sant Joan 2026 a Barcelona: les revetlles, fogueres i concerts de la ciutat

Sant Joan és un festiu que fa festa. La nit del 23 de juny és una de les dates més esperades de l'any per celebrar l'arribada de l'estiu. Carrers amb ambient de gresca, petards -també adaptats per a les persones amb sensibilitat sonora-, fogueres i infinitat de festivitats per gaudir en germanor de la popularment coneguda com la nit més curta de l'any.
A Barcelona, tota la ciutat s'omple d'esdeveniments per celebrar la revetlla amb foc i música. En els onze districtes de la capital catalana s'organitzen fogueres i altres espectacles per gaudir de la nit de Sant Joan. A més, molts d'aquests esdeveniments també contemplen sopars populars i activitats aptes per a tots els públics. A més, també es podrà celebrar la nit a la platja, on les guinguetes estaran obertes fins a dos quarts de quatre de la matinada.
Sant Joan a Ciutat Vella
A les sis de la tarda del dia 23 arrenca la revetlla al barri del Raval amb una cantada d'havaneres, un sopar de carmanyola en què cadascú es porta el que més prefereix i diferents punxa-discs a la Rambla del Raval, on es concentra tota la celebració. Al Gòtic la revetlla se celebrarà a partir de les 18 h al carrer Nou de Sant Francesc, a la cantonada amb el carrer Josep Pijoan. Al Casc Antic també es farà un sopar de carmanyola i diversos concerts al passeig de Lluís Companys. Aquests actes, però, començaran a partir de les nou de la nit. També se celebra a partir de tres quarts de vuit del vespre la 43a edició de la Nit del Foc de la Barceloneta a la plaça del Poeta Boscà.
Sant Joan a l'Eixample
Al districte de l'Eixample, a les set de la tarda arrenca la Festa Major de Fort Pienc, que coincideix amb la revetlla. Es farà una foguera al número 141 del carrer de Lepant. A les 20 h, entre Aribau i Muntaner, al carrer Diputació, també se celebra una revetlla de Sant Joan amb activitats populars. Coincideix també amb Festa de Sant Joan de l’associació Lina Òdena, que se celebrarà a Consell de Cent, entre Calàbria i Viladomat.
Sant Joan a Sants-Montjuïc
El districte de Sants-Montjuïc és un dels que organitza més esdeveniments durant la revetlla. Destaca la cercavila de la Flama del Canigó a Sants a partir de les vuit del vespre, la revetlla a la plaça Fènix a partir de les nou de la nit i el mateix esdeveniment a la Rambla Badal. A banda, s'organitzen fogueres en diverses cruïlles del districte. Alguns esdeveniments, com els de la Font de la Guatlla, són de pagament, mentre que els altres són completament gratuïts.
Sant Joan a Sarrià
El districte de Sarrià només organitza dos actes per celebrar la nit més màgica de l'any. El primer, a partir de les vuit de la tarda, a la plaça de la Torre, al barri del Ferró. I, el segon, a partir de dos quarts de nou, al Centre Cívic Casa Orlandai. Aquest segon esdeveniment és de pagament, i les entrades oscil·len entre els 14 i els 20 euros, en funció de l'anticipació amb què es compri l'entrada.
Sant Joan a les Corts
Al districte de les Corts s'organitzen quatre actes diferents. Per una banda, a la plaça Comas, a dos quarts de vuit del vespre, es rebrà la Flama del Canigó. Els altres tres actes arrenquen a les vuit del vespre. La revetlla se celebra al carrer Europa, a la cruïlla amb Gandesa; a l’avinguda Sant Ramon, entre el carrer Cardenal Reig i el passatge Xile; i al carrer de Benavent. En aquests actes hi haurà música en directe, entre d'altres.
Sant Joan a Horta-Guinardó
Al districte d'Horta-Guinardó també s'han preparat diversos actes per celebrar Sant Joan. Els Diables d'Horta, per la seva banda, faran la revetlla a partir de les set de la tarda al Parc de les Rieres amb un espectacle de foc. Altres associacions del barri, com la de veïns de Montbau, també celebra la revetlla a partir de les nou de la nit a la part baixa del pla de Montbau. Els Castellers de Sagrada Família també organitzen el seu esdeveniment, però aquest és de pagament per als majors de dotze anys. Tots aquests actes són populars.
Sant Joan a Nou Barris
A Nou Barris s'organitzen dos actes diferents. Per una banda, a Can Peguera, es farà una revetlla popular al Casal de Barri la Cosa Nostra. Per altra, al barri de Porta, se celebrarà la revetlla a la plaça de Sóller. Els actes tenen un preu d'entrada simbòlic d'entre dos i tres euros.
Sant Joan a Sant Andreu
A Sant Andreu es farà una tabalada popular a la plaça d'Orfila per esperar l'arribada de la Flama del Canigó. La tabalada va a càrrec dels Diablons de la Satànica, la Germandat Andreuenca i la Colla Castellera Jove de Barcelona. Un cop arribi la flama es farà un correfoc apte per a menuts i grans i, cap a tres quarts de deu de la nit, s'encendrà la foguera del barri.
Sant Joan a Sant Martí
El districte de Sant Martí, enguany, també acollirà diversos actes per celebrar la revetlla de Sant Joan. Es col·locaran fogueres en diverses cruïlles del districte, com a la del carrer Espronceda amb Ramon Turró, i també s'habilitaran punts on celebrar la revetlla. Molts d'aquests espais són de pagament, com la del Parc del Centre del Poblenou, amb entrades de fins a catorze euros. Una de les revetlles gratuïtes és la que organitza el Casal de Gent Gran del Taulat o la del Casal de Barri de la Llacuna, entre d'altres.