Mor Josep Cusí, l'empresari català amic íntim del rei emèrit Joan Carles

L'empresari català Josep Cusí, amic del rei emèrit Joan Carles, ha mort a casa seva a Barcelona a l'edat de 92 anys, segons publica La Vanguardia i ha pogut confirmar l'ACN. Cusí era conegut, entre altres, per ser armador del vaixell "Bribón", amb el qual va fer regates amb el rei emèrit durant dècades.\r\n\r\nCusí també va ser instructor de tir del dictador Francisco Franco. En una entrevista publicada fa anys a Mundo Deportivo va afirmar que amb el rei Joan Carles no només l'unien els vaixells sinó també "el tir al plat, les escopetes, els cartutxos, la caça i els gossos". Una informació del britànic Telegraph de l'any 2020 afirmava que Cusí va pagar més de 200.000 euros per a finançar part del viatge de noces de Felip VI i Letizia.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMor Ernest Sena, exdirector de l’Institut Català de Finances\r\n\r\n