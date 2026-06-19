Primer avís del Meteocat per calor extrema: 29 comarques en alerta

La primera onada de calor de l'estiu ja és aquí. El Meteocat ha encetat aquest divendres els avisos per altes temperatures. Concretament, ho ha fet per a un total de 29 comarques, en una situació de valors extrems que arrencarà diumenge i es pot allargar fins dimarts o dimecres, si bé el punt àlgid serà de cara a dilluns.
La situació serà extrema, sobretot, a la demarcació de Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts punts del país, i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. En aquest sentit, el Meteocat ha alertat que aquesta situació es veurà agreujada per l'arribada de pols en suspensió, que podria afavorir les nits tropicals i tòrrides. Segons el cap de l'àrea de Predicció, Santi Segalà, "estem davant la primera onada de calor de l'estiu", tal com ja es preveia que passaria.
A més, l'avís previst per a aquests pròxims dies és el primer que es regeix pels nous criteris d'avís per calor. Des d'aquest juny, d'acord amb els departaments de Salut, Treball i Interior, s'han actualitzat els llindars que utilitza el Meteocat per emetre els avisos de situació meteorològica de perill per calor intensa amb l'objectiu d'adaptar-los millor a l'evolució climàtica a Catalunya. La principal novetat és que la temperatura llindar de cada punt del país es calcularà a partir dels últims 15 anys de dades meteorològiques, en lloc dels 10 utilitzats fins ara.
Concretament, les comarques amb avís per a aquest diumenge són:
- Segrià
- Pla d'Urgell
- Noguera
En canvi, pel que fa a dilluns, aquest s'amplia fins a 26 comarques més:
- Terra Alta
- Ribera d'Ebre
- Priorat
- Conca de Barberà
- Alt Camp
- Garrigues
- Urgell
- Segarra
- Solsonès
- Alt Urgell
- Pallars Jussà
- Alta Ribagorça
- Pallars Sobirà
- Solsonès
- Cerdanya
- Berguedà
- Ripollès
- Osona
- Lluçanès
- Moianès
- Vallès Oriental
- Vallès Occidental
- Bages
- Anoia
- Alt Penedès
- Baix Penedès
Com es determina una onada de calor?
Una onada de calor és un terme tècnic per determinar períodes sostinguts de temperatures molt elevades. En aquest sentit, per tal que es consideri oficialment cal que es compleixin diverses condicions.
- Que es produeixin temperatures extremes -han de situar-se al percentil 98 de les màximes de l'estiu del període 2011-2025.
- Que afectin el conjunt de Catalunya o una de les seves regions.
- Que aquests valors es produeixin durant tres dies seguits.
Ara bé, des de fa uns anys, els avisos per calor -siguin diürns o nocturns- es realitzen encara que només afectin un dia. En aquest sentit, la majoria d'estudis sobre l'impacte de la calor consideren que l'efecte acumulatiu és poc important i que, si s'assoleixen puntualment temperatures extremes, ja pot provocar problemes de salut.
40 graus abans de Sant Joan?
No és habitual que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. De fet, només ha passat en tres ocasions d'ençà que el Meteocat té una xarxa absolutament representativa del país: 2017, 2022 i 2025. Actualment, amb les previsions sobre la taula, tot apunta que enguany podria tornar a succeir.