Mitja Catalunya en alerta per calor intensa i risc de tempestes

Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'Alerta el Pla territorial de Protecció Civil (Procicat) per calor intensa i calor nocturna davant la continuïtat de l'episodi d'altes temperatures i les previsions. Segons el Meteocat, aquest dimecres es manté l'avís per calor diürna intensa, amb un grau de perill màxim de 3 sobre 6 i l'afectació es preveu des del matí i fins al vespre a comarques del terç sud, Ponent, Catalunya Central i litoral i prelitoral sud i central.
La temperatura màxima serà lleugerament més alta i es podrien superar els 40°C al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a demà dijous, la calor diürna intensa quedarà més restringida al litoral sud i central, amb un grau de perill màxim d'1 sobre 6. També hi ha un avís per calor nocturna durant la matinada en comarques del litoral sud i central.
L'activació de l'Alerta del Procicat respon a la continuïtat de diversos dies amb avisos per calor, tant diürna com nocturna. D'acord amb les últimes dades, aquest dimecres ha començat amb una temperatura mínima que no ha baixat dels 10 °C enlloc i que s'ha enfilat per sobre dels 25 °C a gairebé tot el litoral central i sud, i de forma més puntual al nord. Per exemple, a les sis del matí la temperatura al barri del Raval de Barcelona era de 27,8 °C.
En paral·lel, el Pla Inuncat també està activat en situació de Prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 l/m² en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
Una nova onada de calor
En aquest context d'altes temperatures, el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) es troba en fase 2. Protecció Civil recorda que cal hidratar-se molt sovint, recomana evitar sortir al carrer i fer activitats físiques intenses durant les hores de màxima insolació i recorda que cal tenir cura dels més vulnerables.
També aconsella mantenir l'habitatge el més fresc possible, abaixant les persianes durant el dia i ventilant a primera hora del matí o durant la nit i, sempre que sigui possible, es recomana utilitzar espais climatitzats o refugis climàtics habilitats pels municipis.