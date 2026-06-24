Revetlla de Sant Joan plàcida a Catalunya: sense incidènts i incendis importants

La revetlla de Sant Joan no ha deixat incidències destacades a Catalunya i els serveis d'emergències no han hagut de desplegar-se de manera massiva, tot i el risc extrem d'incendi per l'onada de calor. És la bona notícia d'una nit i matinada en què els Bombers de la Generalitat han rebut 1.407 avisos i el telèfon d'emergències 112, més de 4.200 trucades, segons les últimes dades de les 8 hores, però no consten ni grans incendis ni situacions greus de criminalitat.
Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Amb tot, els Bombers apunten que, tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu destacable.En concret, 283 avisos s’han rebut des del Vallès Occidental, 129 des del Barcelonès, 218 des del Baix Llobregat, 81 des del Maresme i 61 des del Vallès Oriental. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament contenidors (669) i incendis de vegetació (550).
Durant la tarda, els Bombers han intervingut en diversos incendis de vegetació, que a les 23 hores ja estaven controlats o extingits. Un dels més destacats ha tingut lloc a Sant Andreu de la Barca cap a dos quarts de tres de la tarda, que ha obligat a tallar preventivament la circulació de l'A-2 i ha fet mobilitzar una trentena d'efectius, set dotacions terrestres i un helicòpter. Els Bombers l'han estabilitzat cap a les 15.30 hores. Segons el cos d’Agents Rurals, el foc ha afectat una superfície de tres hectàrees.
D'altra banda, a Tremp s'ha declarat un incendi en una zona d'accés difícil de la serra de Gurp, fet que ha obligat a transportar en helicòpter part del personal fins al punt de l'emergència. En aquest servei, s'han mobilitzat una quarantena d’efectius amb una vintena de dotacions terrestres i set mitjans aeris. L'avís s'ha rebut cap a les 15.15 hores i el foc ha quedat estabilitzat cap a les 18.45 hores, cremant unes 4,5 hectàrees.
Finalment, a Artesa de Lleida, els Bombers han treballat des de tres quarts de sis en un incendi de vegetació agrícola amb una vintena d'efectius, 11 dotacions terrestres i dos avions de vigilància i atac. El foc ha quedat estabilitzat a tres quarts de set i ha afectat aproximadament 7,8 hectàrees, d'acord amb les dades facilitades per Agents Rurals.