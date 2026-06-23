23 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Societat

Comprovador: tots els premis del sorteig de la Grossa de Sant Joan 2026

Consulta aquí si el teu bitllet ha estat premiat i amb quants diners

  • El comprovador de la Grossa de Sant Joan -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juny de 2026 a les 21:49
Actualitzat el 23 de juny de 2026 a les 21:53

Ja se sap el número guanyador del sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Joan del 2026 celebrat aquest dimarts a les 21 hores. Si bé, més enllà dels grans titulars, el sorteig ha deixat múltiples premis de menor magnitud.

En aquesta taula, pots consultar tots els números premiats i els diners a què donen dret:

Categoria de Premi / Coincidència Màscara d'Encerts Premi per Bitllet (5€)
Premi Extraordinari (Les 5 xifres i la Sèrie) 32987 + 22 500.000 €
Primer Premi (Les 5 xifres sense sèrie) 32987 100.000 €
Les 4 primeres xifres 3298X 1.000 €
Les 4 últimes xifres X2987 1.000 €
Les 3 primeres xifres i la darrera 329X7 105 €
La primera xifra i les 3 darreres 3X987 105 €
Les 3 primeres xifres 329XX 100 €
Les 3 últimes xifres XX987 100 €
Les 2 primeres i les 2 últimes xifres 32X87 20 €
Les 2 primeres xifres i la darrera 32XX7 15 €
La primera xifra i les 2 darreres 3XX87 15 €
Les 2 primeres xifres 32XXX 10 €
Les 2 darreres xifres XXX87 10 €
La primera i la darrera xifra 3XXX7 10 €
La primera xifra 3XXXX 5 €
La darrera xifra (Rebost) XXXX7 5 €

On van els beneficis de la Grossa?

Loteries de Catalunya destina el 100% del que guanya amb els sortejos al Fons per a la Prosperitat i la Cohesió Social de la Generalitat, amb el propòsit d'impulsar i desenvolupar projectes per als col·lectius més desfavorits a Catalunya, des de la seva creació l'any 1987.

Nota: Nació no es fa responsable de qualsevol error que pugui existir en aquesta publicació. La llista oficial de números premiats és la que proporciona Loteries de Catalunya.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar