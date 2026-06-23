Comprovador: tots els premis del sorteig de la Grossa de Sant Joan 2026

Ja se sap el número guanyador del sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Joan del 2026 celebrat aquest dimarts a les 21 hores. Si bé, més enllà dels grans titulars, el sorteig ha deixat múltiples premis de menor magnitud.
En aquesta taula, pots consultar tots els números premiats i els diners a què donen dret:
|Categoria de Premi / Coincidència
|Màscara d'Encerts
|Premi per Bitllet (5€)
|Premi Extraordinari (Les 5 xifres i la Sèrie)
|32987 + 22
|500.000 €
|Primer Premi (Les 5 xifres sense sèrie)
|32987
|100.000 €
|Les 4 primeres xifres
|3298X
|1.000 €
|Les 4 últimes xifres
|X2987
|1.000 €
|Les 3 primeres xifres i la darrera
|329X7
|105 €
|La primera xifra i les 3 darreres
|3X987
|105 €
|Les 3 primeres xifres
|329XX
|100 €
|Les 3 últimes xifres
|XX987
|100 €
|Les 2 primeres i les 2 últimes xifres
|32X87
|20 €
|Les 2 primeres xifres i la darrera
|32XX7
|15 €
|La primera xifra i les 2 darreres
|3XX87
|15 €
|Les 2 primeres xifres
|32XXX
|10 €
|Les 2 darreres xifres
|XXX87
|10 €
|La primera i la darrera xifra
|3XXX7
|10 €
|La primera xifra
|3XXXX
|5 €
|La darrera xifra (Rebost)
|XXXX7
|5 €
On van els beneficis de la Grossa?
Loteries de Catalunya destina el 100% del que guanya amb els sortejos al Fons per a la Prosperitat i la Cohesió Social de la Generalitat, amb el propòsit d'impulsar i desenvolupar projectes per als col·lectius més desfavorits a Catalunya, des de la seva creació l'any 1987.
Nota: Nació no es fa responsable de qualsevol error que pugui existir en aquesta publicació. La llista oficial de números premiats és la que proporciona Loteries de Catalunya.