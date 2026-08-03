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Reobren la circulació de quatre línies de Rodalies després d'estar tallades per un atropellament

Societat

  • L'estació de Rodalies de Sant Vicenç de Calders, buida en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 03 d’agost de 2026 a les 08:48
Actualitzat el 03 d’agost de 2026 a les 09:37

La circulació ferroviària entre Cunit i Sant Vicenç de Calders ja s'ha restablert i els trens recuperen progressivament la seva freqüència i l'horari de pas habitual, segons ha informat Renfe. A primera hora del matí s'ha interromput el pas de trens entre les dues estacions arran d'un atropellament.

El tall ha afectat les línies R2Sud, R13, R14 i R15 i arran de l'afectació Renfe ha informat de la gestió d'un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. Al seu torn, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en prealerta arran de l'incident.

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