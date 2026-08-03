Reobren la circulació de quatre línies de Rodalies després d'estar tallades per un atropellament

La circulació ferroviària entre Cunit i Sant Vicenç de Calders ja s'ha restablert i els trens recuperen progressivament la seva freqüència i l'horari de pas habitual, segons ha informat Renfe. A primera hora del matí s'ha interromput el pas de trens entre les dues estacions arran d'un atropellament.\r\n\r\nEl tall ha afectat les línies R2Sud, R13, R14 i R15 i arran de l'afectació Renfe ha informat de la gestió d'un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. Al seu torn, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en prealerta arran de l'incident.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl camí cap a la simplificació de 210 tràmits: cinc gestions que ja són més senzilles Lluís Girona Boffi\r\n\r\n