La ronda de Dalt tindrà des de dilluns un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. D'acord amb el calendari previst, el carril quedarà tallat durant tres setmanes, fins al 24 d'agost.\r\n\r\nSegons l'Ajuntament, la reducció d'un carril lent durant aquestes tres setmanes permetrà "optimitzar" el ritme de feina durant l'agost i minimitzar talls nocturns en el futur, ja que s'evitaran una bona part de les tasques d'implantació i desimplantació de l'obra.\r\n\r\nConcretament, es faran tasques relacionades amb les instal·lacions del futur túnel. La previsió és acabar la cobertura de la ronda a finals del 2027, amb la col·locació de les darreres peces del sostre.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nBarcelona comença la rehabilitació integral del pont de Marina Agència Catalana de Notícies\r\n\r\n