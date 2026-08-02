Un gimnàs a l'aire lliure davant el mar: «Fem esport i comunitat tot i la calor»

Fer esport és un repte per a molta gent i a l’estiu, encara més. No és el cas, però, dels usuaris del gimnàs a l’aire lliure de l’Espigó del Gas, a la frontera entre la platja de Somorrostro i la Barceloneta. Com diu el Juan Carlos Cortés, “la calor pot ser insuportable”, però sempre hi ha un espai per l’exercici físic.
El Marcelo Echeverra és un dels veterans del gimnàs, tot i que afirma que troba gent de totes les edats, fins i tot més grans que ell. Normalment, hi ha tres franges, diu: la primera, d’entre 25 i 28 anys; després, dels 30 fins als 60 i, finalment, els més séniors. A diferència del Juan Carlos, ell agraeix molt el sol i combat la calor amb una bona hidratació i una dieta saludable.
Al gimnàs a l’aire lliure de l’Espigó del Gas també hi ha espai per a les dones, tot i que n’hi ha menys. La Sasha Levy és una d’elles i es decanta pel bàndol del Juan Carlos. Intenta arribar molt aviat, cap a les 8.30 hores, per evitar les temperatures extremes.
Gimnàs a la platja, una alternativa a les màquines
Sigui com sigui, tots tres coincideixen en el fet que el gran avantatge del gimnàs de l’Espigó del Gas és la platja. “Està tan a prop del mar que s’agraeix molt”, celebra el Marcelo. La Sasha afegeix que fer esport en aquest entorn és “molt millor” que en un gimnàs convencional, entre màquines i llums artificials. El Juan Carlos, destaca un altre gran benefici: l’estalvi econòmic. Aquest gimnàs és gratuït i les estimacions disponibles assenyalen que el centre de pagament amb accés durant tot el dia més econòmic de Barcelona ronda una tarifa mensual de 23,95 euros mensuals.
Però l'estalvi i la platja no són els únics motius que els porten fins a l'Espigó del Gas. Amb el pas de les hores, el gimnàs es converteix en un punt de trobada on els habituals s'intercanvien consells i s'animen mútuament entre exercici i exercici: “S'agraeix molt”, comenta en Marcelo, que assegura que l'ambient és molt més proper que el d'un gimnàs convencional. La Sasha ho ratifica i explica algunes cares li són més familiars que altres, però que tothom és agradable.
I, per aquells més introvertits o reservats, l’exemple del Juan Carlos demostra que també hi poden estar a gust. Ell no hi coneix “gairebé ningú”, però destaca que darrerament hi veu molt turisme i molts estrangers.
En una Barcelona d'estiu que sovint s'associa a platges plenes de turistes i terrasses, el gimnàs de l'Espigó del Gas ofereix una altra imatge de la metròpoli: la d'una ciutat que també fa vida fent esport, compartint espais públics i demostrant que, fins i tot quan la calor “és insuportable” i convida a quedar-se a casa, molts com el Marcelo, la Sasha i el Juan Carlos poden continuar en moviment.