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Ferit greu un home després de caure d'un vaixell i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona

Societat

  • Rescat d'un home ferit de gravetat després de tallar-se amb l'àncora d'una embarcació al litoral de Barcelona -

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Publicat el 01 d’agost de 2026 a les 22:03

Un home ha resultat ferit greu aquest dissabte després de caure d'una embarcació lúdica i patir un tall profund a la cama amb l'àncora davant del litoral de Barcelona. La Unitat Subaquàtica dels Mossos d'Esquadra ha rescatat els dos tripulants i els ha traslladat fins al port de Sant Adrià de Besòs, on el SEM ha evacuat el ferit a l'Hospital del Mar. L'avís s'ha rebut a les 14.17 hores. Segons les primeres informacions, l'altre ocupant del vaixell s'ha llençat a l'aigua per intentar auxiliar-lo, però no ho ha aconseguir i ha alertat els serveis d'emergència.

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