Ferit greu un home després de caure d'un vaixell i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona

Un home ha resultat ferit greu aquest dissabte després de caure d'una embarcació lúdica i patir un tall profund a la cama amb l'àncora davant del litoral de Barcelona. La Unitat Subaquàtica dels Mossos d'Esquadra ha rescatat els dos tripulants i els ha traslladat fins al port de Sant Adrià de Besòs, on el SEM ha evacuat el ferit a l'Hospital del Mar. L'avís s'ha rebut a les 14.17 hores. Segons les primeres informacions, l'altre ocupant del vaixell s'ha llençat a l'aigua per intentar auxiliar-lo, però no ho ha aconseguir i ha alertat els serveis d'emergència.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa UE reunirà dimarts d'urgència els ministres d'Interior per abordar la crisi migratòria de Ceuta Pau Espí Solé\r\n\r\n