Barcelona comença la rehabilitació integral del pont de Marina

L'Ajuntament de Barcelona ha començat la rehabilitació integral del pont de Marina, una reforma planificada en fases per minimitzar les afectacions que inclou el reforç de l'estructura, una nova impermeabilització i la restauració d'elements ornamentals històrics. La intervenció compta amb un pressupost estimat de sis milions d'euros i un termini d'execució de 14 mesos.\r\n\r\nAixí, es preveu que els treballs s'allarguin fins a la tardor del 2027 per poder enllestir la rehabilitació de la infraestructura històrica abans del seu centenari, l'any 2028. Les obres s'han planificat per trams per minimitzar les afectacions tenint en compte la presència del túnel d'Adif, el CEM Fort Pienc i la necessitat de mantenir tant la circulació de vehicles, vianants i bicicletes.\r\n\r\nSegons l'Ajuntament, les inspeccions tècniques dels darrers anys han confirmat que el pont presenta un estat estructural satisfactori, sense deficiències que en comprometin la seguretat immediata. Tot i això, sí que s'han detectat patologies de caràcter "lleu i moderat" associades a l'envelliment i deteriorament dels materials.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nDADES\r\n\r\nEls supermercats grans també creixen a Barcelona: se n'han obert 141 en 10 anys Ànnia Monreal\r\n\r\n