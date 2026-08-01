Detenen un home per cometre set robatoris violents a persones grans a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 21 de juliol a Barcelona un home de 36 anys com a presumpte autor de set robatoris amb violència comesos en portals i ascensors de persones d’edat avançada. De fet, la detenció es va produir in fraganti, després que l’individu cometés una temptativa de robatori. El detingut seguia les víctimes i accedia amb elles a la finca i actuava de manera sobtada en portals i ascensors, segons s'ha pogut observar en les càmeres de seguretat d’una de les finques.
Segons informen els Mossos, els investigadors van localitzar l’individu i van establir un dispositiu de vigilància discreta. Durant diverses hores van observar com feia seguiments a persones grans a Barcelona, Cornellà i Esplugues de Llobregat, amb la intenció de seleccionar possibles víctimes. En aquest punt, es van activar efectius adscrits al pla Kanpai de la Regió Policial Metropolitana Sud que van col·laborar en el dispositiu.
Finalment, els agents el van detenir el 21 de juliol després d’una temptativa de robatori d’una cadena d'or a una dona a l'interior del portal del seu domicili a Barcelona. Tot i que el presumpte autor va intentar fugir corrents, finalment els Mossos el van detenir.
La investigació va permetre identificar el sospitós i determinar un patró d'actuació reiterat que ha permès atribuir-li set fets en què les víctimes, principalment dones d'entre 61 i 88 anys, van patir el robatori de joies quan accedien als portals dels seus edificis o quan es trobaven a l'interior dels ascensors. Arran de la detenció, la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Horta-Guinardó ha aconseguit atribuir-li un altre fet més.
Els mossos també treballen amb la hipòtesi que part de les joies sostretes haurien estat venudes posteriorment en establiments de compravenda d'or i joies de l'àrea metropolitana.
El conjunt dels robatoris s’haurien comès al llarg del darrer any als districtes de Sant Martí, Sant Andreu i l’Eixample, a Barcelona, i un altre a Malgrat de Mar.