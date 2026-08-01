Comença la instal·lació de la barrera de contenció marítima a la frontera a Ceuta

El govern espanyol ha començat la instal·lació de barreres de contenció a l'espigó de la frontera de Ceuta. "Farem servir tots els recursos per a garantir la seguretat dels ciutadans", va dir ahir divendres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una atenció als mitjans, on també va anunciar la creació d'una "barrera física" a la platja del Tarajal. Aquest dissabte, ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i al president del Consell Europeu, António Costa, "preocupat" per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb la crisi de Ceuta.
Aquest dissabte a primera hora del matí ha arrencat la instal·lació d'una barrera neumàtica de 500 metres de longitud, una alçada en superfície de 30 a 70 centímetres i una part submergida de fins a un metre de profunditat a l’espigó de la platja del Tarajal. S s'estima que aproximadament 60.000 migrants van entrar a Ceuta aquest passat dijous, segons dades proporcionades pel president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tot i que l'executiu espanyol rebaixa aquesta xifra a 50.000.
La Guàrdia Civil assegura que "garantiran en tot moment la protecció de la barrera neumàtica", una estructura que està formada per una línia de boies de l'Armada i que té com a objectiu evitar que torni a passar un episodi similar. La crisi migratòria ja ha deixat almenys 67 morts, segons ha informat el ministeri de l'Interior.
L'executiu ha explicat que la nit a Ceuta ha transcorregut amb “normalitat”. No s’han produït entrades de persones i s’han mantingut les sortides cap al Marroc, sense “incidents destacables”, han informat. Segons dades del govern espanyol, gairebé tots els migrants ja haurien retornat al seu país.
Sánchez envia una carta a la UE
El president espanyol ha enviat aquest dissabte una carta a Von der Leyen, tot mostrant la seva "preocupació" per la reacció d'alguns estats. “La Unió Europea no es pot permetre aquest tipus de reaccions egoistes, polaritzadores i contràries al dret”, ha subratllat Sánchez en relació amb la decisió d'Itàlia de tancar l'espai Schengen. Per això, ha demanat convocar urgentment una reunió extraordinària per videoconferència dels ministres d'Interior. “Confiem en el seu lideratge perquè la Unió Europea respongui amb rapidesa, eficàcia i de manera coordinada”, ha apuntat Sánchez.
A la carta, el president espanyol també ha tret pit que en menys de 48 hores, s’ha restablert “completament el control de la frontera, prestat una àmplia assistència humanitària, retornat pràcticament la totalitat dels migrants que hi van entrar irregularment i impedit qualsevol desplaçament no autoritzat cap a l'Europa continental”.
Marlaska diu que s’ha “revertit la situació”
El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, assegura que la situació a Ceuta està "revertida" i que totes les persones que van entrar de manera il·legal a l'Estat tenen clar que “així no s’entra a Espanya”. Segons Marlaska, a la ciutat autònoma hi ha una “raonable normalitat” i ha manifestat que espera que retorni totalment en un “breu espai de temps”.
En la línia de Sánchez, Marlaska també ha celebrat la "ràpida" actuació del govern espanyol, que ha permès assolir la "normalitat" en qüestió de 48 hores.