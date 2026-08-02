Brussel·les dona suport a Espanya: «La resposta europea ha de ser decidida, ràpida i unitària»

El comissari europeu d'Afers d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha assegurat que la Unió Europea (UE) està al costat d'Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. "Estem compromesos amb la protecció de les nostres fronteres exteriors i en donar suport a Espanya. Quan les nostres fronteres exteriors es veuen amenaçades, la resposta europea ha de ser decidida, ràpida i unitària. La solidaritat és clau", ha assenyalat Brunner en un missatge a X.
Aquest dissabte a la tarda, la UE va convocar una reunió amb els ministres d'Interior per al pròxim dimarts després que el president espanyol, Pedro Sánchez, així ho sol·licités a través d'una carta que va enviar a Ursula Von der Leyen. La trobada, que es farà per videoconferència, l'ha convocada Irlanda, que aquest semestre ostenta la presidència rotatòria del Consell de la UE,
Paral·lelament, també ahir va començar la instal·lació d'una barrera de contenció marítima a la frontera a Ceuta, a l'espigó de la platja del Tarajal. Es tracta d'una barrera de contenció de 500 metres, reforçada amb una línia de boies de l'Armada, que ha de permetre millorar el control i la vigilància de la zona.
L'anunci el va fer el primer ministre irlandès, Micheál Martin, a través d'un missatge a les xarxes socials. "Com a Presidència del Consell, Irlanda convocarà dimarts una reunió del Consell de Justícia i Afers d'Interior, presidida per Jim O'Callaghan, per debatre l'evolució de la situació a Ceuta", ha explicat. Martin també ha assegurat que el seu govern manté un contacte "estret" amb la resta d'estats membres i amb les institucions europees mentre segueix "molt de prop" l'evolució de la crisi.
S'estima que aproximadament 60.000 migrants van entrar a Ceuta aquest passat dijous, segons dades proporcionades pel president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tot i que l'executiu espanyol rebaixa aquesta xifra a 50.000. Aquesta crisi migratòria ja ha deixat almenys 72 morts, segons la darrera actualització del ministeri de l'Interior.
3.000 efectius treballen a Ceuta per retornar la normalitat
El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha explicat en una roda de premsa aquest diumenge que el passat dilluns, 27 de juliol, ja van percebre l'inici d'una situació migratòria "molt complexa". Segons ha dit, es van prendre mesures immediatament amb més recursos per atendre les persones que arribaven, com preservar la seguretat ciutadana. Després de l'arribada de 60.000 migrants de dijous, es va decidir activar altres recursos de l'Estat.
Pérez ha explicat que, en aquests moments hi ha 3.000 efectius que treballen a Ceuta per retornar la normalitat. En concret, s’ha passat dels 696 agents a la ciutat habituals a 1.042. El dispositiu també compta amb les Armades espanyoles que han mobilitzat 2.000 efectius. "S’hi quedaran el temps que sigui necessari”, ha apuntat. A aquestes xifres cal sumar-hi els agents de la policia local.