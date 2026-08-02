El papa Lleó XIV reclama «solucions de pau, estabilitat i justícia» per la crisi de Ceuta

El papa Lleó XIV ha expressat aquest diumenge la seva preocupació per la "alarmant situació" que viu Ceuta arran de la crisi migratòria i ha demanat que es trobin "solucions de pau, estabilitat i justícia". El pontífex ha fet aquestes declaracions després del rés de l'Àngelus des del Palau Apostòlic del Vaticà, on ha assegurat que segueix amb inquietud l'evolució dels esdeveniments.\r\n\r\nEl Sant Pare també ha aprofitat la intervenció per recordar especialment les víctimes de les hostilitats, "sobretot els més dèbils i indefensos". Segons les darreres dades facilitades pel govern espanyol, 72 migrants han mort durant els intents d'arribar a Ceuta en l'entrada massiva registrada aquesta setmana. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa UE reunirà dimarts d'urgència els ministres d'Interior per abordar la crisi migratòria de Ceuta Pau Espí Solé\r\n\r\n