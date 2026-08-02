La troballa de tres projectils antiaeris en un pis del carrer de Nàpols, a l'Eixample de Barcelona, va obligar a activar els TEDAX dels Mossos d'Esquadra el passat 31 de juliol. Els artefactes van aparèixer mentre s'estava buidant l'habitatge i van ser retirats pels especialistes per destruir-los amb totes les garanties de seguretat.\r\n\r\nEls tres projectils, d'origen desconegut i en molt bon estat de conservació, corresponien a una peça d'artilleria de 37 mil·límetres i dues més de 76 mil·límetres. Els Mossos recorden que, davant la localització d'un possible artefacte explosiu, no s'ha de manipular ni moure i cal avisar immediatament el 112.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nDADES\r\n\r\nGrans súpers a dins de mercats municipals: així s'estén (i es paga) el model a Barcelona David Cobo\r\n\r\n