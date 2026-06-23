El 32.987, primer premi de la Grossa de Sant Joan 2026

El 32.987 de la sèrie 22 és el guanyador del sorteig de la "Grossa Especial Revetlla" de Sant Joan 2026 que s'ha celebrat aquest dimarts a les 21 hores. Es tracta del premi extraordinari, que consisteix en el número del primer premi i, a més, la sèrie exacta.
Així, les persones que tinguin un bitllet del número indicat s'emporten 100.000 euros, però aquelles que també coincideixin en la sèrie rebran un premi de 500.000 euros. La resta de premis són menors i consisteixen a endevinar parts del primer premi.
Tots els premis de La Grossa de Sant Joan 2026
Aquí et presentem tots els premis del sorteig de La Grossa Especial Revetlla de Sant Joan d'enguany:
|Premi extraordinari (cinc xifres del 1r premi i la sèrie)
|500.000 €
|Primer premi
|100.000 €
|Les quatre primers xifres del primer premi
|1.000 €
|Les quatre darreres xifres del primer premi
|1.000 €
|Les tres primeres xifres i la darrera del primer premi
|105 €
|La primera i les tres darreres xifres del primer premi
|105 €
|Les tres primeres xifres del primer premi
|100 €
|Les tres darreres xifres del primer premi
|100 €
|Les dos primeres i darreres xifres del primer premi
|20 €
|Les dos primeres xifres i la darrera del primer premi
|15 €
|La primera i les dues darreres xifres del primer premi
|15 €
|Les dues primeres xifres del primer premi
|10 €
|Les dues darreres xifres del primer premi
|10 €
|La primera i la darrera xifra del primer premi
|10 €
|La primera xifra del primer premi
|5 €
|La darrera xifra del primer premi
|5 €
On van els beneficis de la Grossa?
Loteries de Catalunya destina el 100% del que guanya amb els sortejos al Fons per a la Prosperitat i la Cohesió Social de la Generalitat, amb el propòsit d'impulsar i desenvolupar projectes per als col·lectius més desfavorits a Catalunya, des de la seva creació l'any 1987.
Nota: Nació no es fa responsable de qualsevol error que pugui existir en aquesta publicació. La llista oficial de números premiats és la que proporciona Loteries de Catalunya.