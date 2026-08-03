Cues de 20 quilòmetres a l'AP-7 per un camió accidentat a Castellví de la Marca

Vint quilòmetres de retencions a l'AP-7 a causa d'un camió accidentat a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. A més, a causa de l'incident, hi ha un carril que ha quedat tallat per cada sentit. Segons han explicat fonts de Trànsit a l'Agència Catalana de Notícies, COMSA informa que el camió accidentat transporta bigues de formigó que han caigut a la via i, per tant, hi ha restes a la via com a causa de la pèrdua de càrrega. Amb tot, assenyalen que el camió accidentat no ha bolcat i està a la mitjana.\r\n\r\nHi ha tallats els carrils esquerre en ambdós sentits i Mossos d'Esquadra informen que estan totes les assistències gestionades. A causa de l'accident i el tall d'un carril per sentit, hi ha 15 km d'aturades en sentit sud i 5,5 km en sentit nord.\r\n\r\nNotícia en ampliació. \r\n