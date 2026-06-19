Aquestes són les infraccions que et poden costar 200 euros o més

L'estiu és una època de molt moviment a les carreteres. Trànsit posa especial atenció als divendres i als caps de setmana per les escapades, els viatges a les segones residències, als pobles o els retorns de les grans ciutats per part de persones que hi treballen.
Molts conductors consideren que no tenen cap motiu per patir ja que sempre respecten la velocitat que els marca cada tram. Amb aquesta idea, aquests mateixos conductors poden estar cometent una altra infracció i no ho saben. Per això mateix, la Guàrdia Civil ha advertit que pot multar-te amb 200 euros sí no estàs atent a tot allò què passa a la part de darrere del vehicle.
Moltes de les infraccions poden ser pràctiques normalitzades entre la població. Els cossos policials adverteixen que cal estar atents a qüestions com l'ocupació excessiva del vehicle o el consum d'alcohol i drogues. La lleugeresa amb la qual certs conductors circulen per les carreteres pot acabar frenat per la Guàrdia Civil, els Mossos o els cossos urbans.
Sí, et poden multar amb fins a 200 euros per infraccions
Ocupar de manera excessiva un vehicle (posem per cas, sis o set persones en un cotxe de cinc places) pot suposar un greu perill per a la resta de conductors. Una distracció i la situació pot ser de risc màxim. La Guàrdia Civil podria arribar a immobilitzar-te el vehicle.
En el cas del consum d'alcohol i drogues, molts conductors han de seguir les indicacions de Trànsit i del Departament d'Interior: a vegades un parell de copes o un parell de cerveses poden semblar menors, però en el moment de bufar en un control pot suposar una sorpresa. Donar positiu, a més, també pot suposar que t'immobilitzin el vehicle.
Una altra infracció, com marca la DGT, que pot suposar una multa de fins a 200 euros és la de no respectar la distància de seguretat. La normativa és clara: "el conductor sempre ha de mantenir una distància tal de seguretat amb el vehicle que el precedeix que li permeti frenar sense col·lisió. Aquesta distància s'ha d'augmentar quan se circula a més velocitat o amb climatologia adversa".
També cal deixar d'utilitzar el telèfon mòbil (o qualsevol dispositiu similar), anar sense cinturó (també aquells infants que no acaben lligats a la part de darrere) o no respectar la prioritat de pas de vianants o de ciclistes. Totes aquestes infraccions poden tenir un cost de fins a 200 euros de multa. Cal mantenir la vigilància a les carreteres aquest estiu.