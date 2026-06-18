Hisenda amplia els embargaments a la banca digital: així et pot afectar a partir del 2026

La digitalització del sistema financer ha transformat completament la manera com la ciutadania gestiona els seus diners, amb una tendència cada vegada més clara a utilitzar exclusivament la banca en línia i aplicacions de pagament digital. Els neobancs, les tecnologies financeres i les plataformes mòbils han substituït en molts casos les oficines físiques, fet que permet operar des del mòbil o l’ordinador de manera immediata, amb transferències, compres i gestions quotidianes cada cop més automatitzades i sense necessitat d’interacció presencial.
Per aquest motiu, tant quan es tracta d'ingressar com de retirar diners, així com de cobrar o pagar, tot es fa a través de la banca digital, un fet que estava dificultant el cobrament dels deutes per a l'Agència Tributària, que ho fa a través dels procediments d’embargament tradicionals, centrats en comptes bancaris convencionals i amb una gestió que depenia de les ordres notificades a les entitats financeres habituals. Ara, però, l'entitat s’està adaptant i preveu poder bloquejar de manera automàtica els saldos dels contribuents amb deutes també en la banca digital.
Com et pot afectar aquest canvi?
La nova resolució de la Direcció General de l’AEAT amplia el sistema d’embargaments telemàtics més enllà de la banca tradicional i l’estén a qualsevol proveïdor de diners electrònics o serveis de pagament, incloses les plataformes que operen amb monedes estrangeres i permeten gestionar fons sense conversió a euros. D’aquesta manera, aquestes entitats digitals —siguin nacionals o internacionals— rebran diàriament les ordres d’embargament i hauran de retenir de manera immediata els imports indicats pel fisc, sempre dins del saldo disponible.
Aquest procediment només afecta els usuaris que han generat un deute amb la seva entitat bancària, per tant, no t'has de preocupar si no és el teu cas. La mesura entrarà en vigor el novembre de 2026 i afectarà comptes corrents, d’estalvi, llibretes i comptes de pagament no bancaris, mentre que en queden exclosos els comptes de crèdit i els embargaments cautelars.
Quines excepcions hi ha?
En el cas de salaris o pensions, s’aplicaran els límits de protecció previstos per la llei, de manera que només es podrà retenir la part que superi el salari mínim i amb els percentatges corresponents segons la quantia ingressada. La normativa estableix que no s’actuarà si el compte té 3 euros o menys. A més, si el compte principal no disposa de prou saldo, es podrà actuar sobre fins a deu comptes addicionals del mateix titular.