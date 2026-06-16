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Butxaca

La carta d'Hisenda que arriba anys després d'heretar un pis i et pot costar milers d'euros

L'assessor fiscal José Manuel Orta alerta que una valoració incorrecta de l'immoble heretat pot acabar comportant sancions, interessos i liquidacions complementàries

  • Logotip de l'Agència Tributària, aquest dimecres durant la roda de premsa de presentació de la campanya de la declaració d'impostos de la renda

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juny de 2026 a les 18:47

Heretar un habitatge pot portar moltes més complicacions de les que, d'entrada, podria semblar. No tot és acceptar l'herència, formalitzar la documentació i decidir què es fa amb l'immoble, ja que, com adverteix l'assessor fiscal José Manuel Orta, algunes decisions preses en aquest procés poden acabar generant problemes amb Hisenda anys després.

"Moltes famílies pensen que la principal preocupació és l'impost de successions, però en molts casos els problemes apareixen més tard, quan es ven l'habitatge", explica Orta. Un dels errors més habituals és assignar a l'immoble heretat un valor superior al real amb la idea de reduir la futura plusvàlua quan es vengui.

Segons Orta, aquesta pràctica es presenta sovint com una manera d'estalviar impostos en l'IRPF, ja que una valoració més elevada redueix el guany patrimonial declarat. El problema arriba quan aquest valor no es pot justificar amb informes, taxacions o altres elements objectius que el sustentin.

La taxació d'Hisenda, un factor clau

La situació pot complicar-se anys després, quan la venda ja sembla completament tancada. "La família accepta l'herència, ven l'habitatge, presenta la declaració de la renda i continua amb normalitat. És precisament per això que molta gent es confia", assenyala l'expert.

Si Hisenda detecta discrepàncies entre el valor declarat i els seus criteris de valoració, pot iniciar una revisió i requerir documentació acreditativa. En cas de no poder justificar el valor utilitzat, el contribuent s'exposa a liquidacions complementàries, interessos de demora i fins i tot sancions.

Estudiar cada herència

Per això, Orta recomana estudiar cada herència de manera individual, especialment quan hi ha la intenció de vendre l'immoble en un termini relativament curt. "No totes les herències són iguals. El que sembla una bona idea per pagar menys impostos pot acabar convertint-se en un problema molt més gran si no està ben plantejat", conclou. L'assessor recorda que una herència és una de les operacions patrimonials més importants de la vida d'una persona i defensa la necessitat de planificar-la amb rigor per evitar sorpreses futures.

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